السيسي : مصر أنفقت 6 تريليونات جنيه في البنية التحتية |فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن المصريين يريدون أن يتعلموا ويستفيدوا لأجل حياه افضل لهم وهذا سيتم من خلال الإصلاح الاقتصادي الذى تقوم به الدولة، مؤكدا أن مصر لا يفرض عليها احد شيئا.

وأضاف السيسي خلال لقائه مع شركاء التنمية ، إن مبادرة 100 مليون صحة بدأت من 4 سنوات واستفدنا من خبرات منظمة الصحة العالمية مؤكدا أن المبادرة عملت مسح لاكثر من 70 مليون إنسان في مصر ، والإصلاح الاقتصادي ساعدنا في التصدي إلي جائحة كورونا وآثارها.

وأوضح الرئيس السيسي ، إن العالم خسر تريليونات الدولارات نتيجة فيروس كورونا ، لافتا أن هناك دول قامت بعمل إغلاق كامل أثناء كورونا وكل دولة ولها خصوصية ومصر لم تقم بعمل إغلاق كامل.

وتابع السيسي، إنه تحدث في مؤتمر برلين مع المستشارة الألمانية ميركل بسبب التغيرات المناخية ، ومؤكدا أن مصر أنفقت 6 تريليونات جنيه في البنية التحتية في مختلف القطاعات والنتائج كانت واضحة من خلال معدلات النمو التي وصلت إلي 3.6% ممازحا الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط قائلا " 3.8% مش كفاية إحنا عايزين اكتر من كدا".