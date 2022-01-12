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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس الرابطة.. إيهاب جلال: غياب النجوم أحد أسباب هزيمة بيراميدز أمام الاتحاد

جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم

قال الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إن مباراة الاتحاد السكندري كانت لها ظروف عديدة في ظل العودة من توقف طويل وغياب عدد كبير من النجوم على رأسهم عبد الله السعيد ورمضان صبحي وإبراهيم عادل وفخر الدين بن يوسف، بجانب الضغوط التي تعرض لها طاقم الحكام طوال اللقاء من جانب الفريق المنافس، موضحا أن الخسارة ليست نهاية المطاف وبإمكان الفريق التعويض في اللقاءات الأربعة المقبلة.

شدد إيهاب جلال على أن الفريق أضاع العديد من الفرص السهلة في اللقاء وهناك محاولات لحل تلك المشكلة مشددا على أن الهدف الملغي الذي سجله الفريق في الشوط الأول هدف صحيح ومؤكد والفار لم يكن متأكدا من إلغائه ولذلك استدعى الحكم الرئيسي لمتابعة اللقطة.

أوضح إيهاب جلال أن بيراميدز أمامه العديد من التحديات في الدوري والكونفدرالية وكأس الرابطة سبقها راحة للاعبين لفترة طويلة لالتقاط الأنفاس كانت مهمة قبل استئناف المباريات وبيراميدز هدفه كأس الرابطة والفوز بكل البطولات التي يشارك فيها، مشيدا في ذات الوقت بالعناصر التي شاركت في اللقاء والإصرار حتى النهاية للتعويض.

حقق فريق الإتحاد السكندري فوزاً صعباً علي بيراميدز بهدفين مقابل هدف ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الدفاع الجوي فى الجولة الأولى بدور المجموعات صمن منافسات كأس الرابطة.

 

وافتتح الاتحاد التهديف فى الدقيقة 17 عن طريق أحمد عادل ميسي من متابعة رائعة داخل منطقة الجزاء.

 

وأضاف الاتحاد الثاني فى الدقيقة 59 عن طريق أجوستينيو مابولولو بعدما أستغل احمد عادل ميسي خطأ على جبر ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويمرر الكرة للمهاجم الافريقي والمرمي خالى ويسددها على الفور .

 

وجاء هدف بيراميدز فى الدقيقة 74 عن طريق محمود صابر من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء .

 

وبهذه النتيجة يفشل نادي بيراميدز فى حصد أول 3 نقاط له فى مجموعته ، بينما نجح الاتحاد فى الحصول علي الثلاث مثلما فعل مصر المقاصة وفيوتشر .

 

وألغى حكم المباراة هدف لنادي بيراميدز فى الدقيقة 41 بداعى التسلل بعدما توجه حكم المباراة إلى تقنية الفار 

 

وجاءت هجمة خطيرة لنادي بيراميدز عن طريق عمر جابر ارسل بعد تمريرة عرضية من جهة اليمين وحاول محمد الجباس تحويلها برأسه ولكن تدخل عبد المنصف وشتت الكرة بقبضة يده وحكم اللقاء احتسب خطأ على الجباس فى الدقيقة 8 .

 

وجاء التشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - حسين السيد - عمر جابر

خط الوسط: نبيل دونجا - إسلام عيسى - هشام محمد - إبراهيم حسن - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد فتحي - أحمد أيمن منصور - ناصر منسي - أحمد توفيق - عبد الله مجدي - وليد الكرتي - عماد ميهوب - صلاح يحيى، فيما خرج من القائمة الحارس أحمد دعدور.

إيهاب جلال بيراميدز الاتحاد السكندري عبد الله السعيد رمضان صبحي إبراهيم عادل فخر الدين بن يوسف

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