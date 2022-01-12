فاطمة ناعوت من منتدى شباب العالم: الرئيس السيسي يستثمر في جودة المواطن

انطلقت صباح اليوم فعاليات اليوم الثالث من منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة المقام بمدينة شرم الشيخ "مدينة السلام" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور عدد كبير من الشباب من مختلف دول العالم والقيادات والشخصيات المؤثرة.

وشهد اليوم الثالث عددا من المناقشات، أهمها تركز حول أزمة الأمن الغذائي، وكيف تجاوزت مصر أزمة الغذاء، ووضع توصيات للحد من تداعيات كورونا على الغذاء.

وعلى هامش اليوم الثالث من المنتدى قام "صدى البلد" بعمل عدد من اللقاءات والحوارات مع الشخصيات الهامة بالمنتدى ومعرفة انطباعاتهم وسعادتهم البالغة بالنسخة الرابعة من المنتدى والموضوعات التي تم تناولها به.

الرئيس السيسي في منتدى شباب العالم

إشادة بمنتدى شباب العالم

وفي هذا الصدد أعربت الكاتبة والمفكرة، فاطمة ناعوت، عن فخرها بالتواجد في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بشرم الشيخ بعد توقف العام الماضي بسبب جائحة كورونا، لذلك كان شعار المنتدى هذا العام "العودة معا".

وتابعت: "169 دولة من دول العالم أرسلت أنقى وأجمل شبابها من ذو المواهب والخبرات والفاعلية لمشاركة الشباب المصري في تعلم كيفية صناعة القرار والخطط لحل مشاكل العالم".

وأكملت: "هذا شئ يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يستثمر في الإنسان، ليس فقط في المأكل والمشرب، ولكن يستثمر في جودة المواطن المصري".

مواجهة الدولة الدولة المصرية لكورونا

وأضافت الكاتبة والمفكرة، أن منتدى شباب العالم هذا العالم حاشد وثري بشكل كبير، لافتة إلى قدرة الدولة المصرية على إقامة مثل هذه المؤتمرات في ظل جائحة كورونا المنتشرة في العالم وإغلاق العديد من الدول، ويظهر المنتدى بهذا النجاح الكبري وبحضور شخصيات مؤثرة من كل العالم، يعتبر شئ عظيم وشهادة نجاح للدولة المصرية ككل.

وأشارت ناعوت إلى كلمة الرئيس في الافتتاحية، بأن من الدول القليلة التي لم تتوقف مشاريعها في ظل الجائحة ومنذ عام 2014.

منتدى شباب العالم

يذكر أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و 2018 و 2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جميع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعلنت إدارة منتدى شباب العالم بدء وصول الوفود المشاركة بالنسخة الرابعة للمنتدى الجمعة بمدينة السلام شرم الشيخ، حيث يمثل الشباب المشاركون الجنسيات المختلفة من 196 دولة من جميع قارات العالم، وتنطلق الفعاليات بحضور ورعاية الرئيس السيسي في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كما أعلنت إدارة المنتدى عن مجموعة من المعايير لاختيار الشخصيات المؤثرة والشباب الواعد من جميع أنحاء العالم، والتي تتضمن اختيار القيادات الشابة ممن يتمتعون بالخبرات الشخصية والمهنية والتعليمية التي تتعلق بالموضوعات التى يناقشها المنتدى، وكذلك الشباب من أصحاب الطموح و الشغف الحقيقى لحل المشكلات العالمية وابتكار المبادرات لغد أفضل.

وأوضحت أنه تم تقديم مجموعة متنوعة من الخيارات التي تسمح للشباب بالمشاركة فى الفعاليات كعضو فريق، أو مشارك بنموذج المحاكاة، أو يشارك بورشة عمل، وغيرها الكثير اعتمادا على موضوع الحدث، وتخصيص فريق لفحص طلبات المشاركة، ويشمل ذلك مراجعة بعض المستندات مثل السيرة الذاتية، أو أسباب الرغبة فى الحضور، أو الفيديوهات والأوراق البحثية التى يقدمها الراغبون فى القيام بدور المتحدثين.

وأكدت الحرص على إتاحة الفرصة أمام الشباب من مختلف دول العالم بما يضمن التمثيل العادل، ليشمل مختلف الجنسيات والتخصصات العلمية، فضلا عن إعطاء الفرصة المتساوية للشباب من الجنسين، بالإضافة إلى دعوة الشباب من ذوى القدرات الخاصة، وكذلك المتفوقين علميا وأصحاب التجارب الإنسانية الملهمة.

وكانت إدارة المنتدى قد تلقت أكثر من 500 ألف طلب تسجيل من شباب العالم للحضور والمشاركة في المنتدى من مختلف القارات بالترتيب الآتى؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية.

وتتجه أنظار العالم إلى مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء لمتابعة إطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم الذي يعقد خلال الفترة "10 - 13" يناير الجارى بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويعود المنتدى هذا العام عقب تأجيل نسخة العام الماضى بسبب جائحة كورونا؛ لفتح آفاق الحوار مجددا بين شباب مصر والعالم، فضلا عن طرح أصحاب الحلم والإرادة رؤيتهم لتحقيق التنمية على كافة المستويات.