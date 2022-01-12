وزير الشباب يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ لاعبي المنتخب ..فيديو

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رسالة للاعبي المنتخب :" انتوا بتبذلوا مجهود كبير فى الأندية الخاصة بكم ولذلك عليكم أن تبذلوا مجهودا مع المنتخب".

وكشف أن الدوري المصري من أقوى الدوريات فى المنطقة، ولذلك نطالب الجميع من لاعبي المنتخب :" قاتلوا من أجل مصر".

وقال إنه لا نية لـ تغير الجهاز الفنى لـ المنتخب الوطنى فى هذه اللحظة، معلقًا :" المنتخب فى بطولة فليس من المعقول أن يتم تغيير الجهاز".

وأضاف وزير الشباب والرياضة خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه على تواصل تام مع المنتخب، و يتم الحديث مع البعثة للوقف على آخر التفاصيل.

ولفت إلى أن لاعبي المنتخب عليهم دور كبير فى تحقيق البطولات ولـ إسعاد الجماهير المصرية.