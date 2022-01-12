برلماني : جاهزية الأكاديمية الوطنية للتدريب لاستقبال الأشقاء دور محوري لمصر بالمنطقة

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ إن إطلاق الأكاديمية الوطنية للتدريب جاء بناء على توجيهات الرئيس السيسي من أجل إخراج مجموعة من الشباب المؤهلين والقادرين على القيادة، موضحا انها بمثابة مدرسة متكاملة لتأهيل الشباب، وجعلهم قادرين على تحمل المسئولية تحت أي ضغوط.



وأشاد عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بحديث الرئيس السيسي على هامش فعاليات منتدى شباب العالم اليوم، بشأن جاهزية الاكاديمية الوطنية للتدريب، لاستقبال جميع الأشقاء، موضحا انه يأتي من منطلق الدور المحوري الذي تلعبه الدولة المصرية بالمنطقة، ومحاولاتها الدائمة في لم شمل الاشقاء العرب.

وتابع النائب البلشي، أن هذه الأكاديمية لها العديد من الأهداف، أبرزها تجميع طاقات الشباب في عمل وطني يفيد الدولة ويبني نهضتها، إضافة إلى نشر الوعي بين قطاعات الشباب، واعداد أنظمة تتلاءم مع احتياجات الشباب.