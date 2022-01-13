المديرة الإقليمية للبنك الدولي: رفع توقعات نمو الاقتصاد المصري خلال ٢٠٢٢

أشارت مارينا ويس، المديرة الإقليمية للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، إلى تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والذي رفع توقعات نمو الاقتصاد المصري في عام ٢٠٢٢ إلى ٥،٥٪ مقابل توقعات بنسبة ٥٪ و٤،٥٪ في أكتوبر الماضي.

كما توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% في العام المالي المنتهي في يونيو 2022، موضحة أن هذه التوقعات تأتي على خلفية جهود التعافي الحثيثة التي تقوم بها الحكومة المصري.

وأضافت “ويس” في بيان لوزارة التعاون الدولي، أنه منذ بداية الجائحة، رفع البنك الدولي من تمويلاته التنموية للمجتمع الدولي من خلال تكثيف الجهود المشتركة التي تعزز من بناء التعافي الشامل للجميع والذي من شأنه دعم التصدي في مواجهة الأزمات، حيث قام البنك الدولي ومؤسساته التابعة بالاستجابة للجائحة من خلال توفير تمويلات بقيمة ١٥٠ مليار دولار في ما بين أبريل 2020 إلى يونيو ٢٠٢١، وذلك لتوفير حلول تمويلية مبتكرة مثل التمويل المختلط.

وأشادت ويس بمنصة التعاون التنسيقي المشترك لوزارة التعاون الدولي التي تعد منبرًا لتدعيم جهود الحكومة وتلعب دورًا محوريًا في تنسيق مجهودات الاستجابة السريعة للحائحة، بمشاركة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

ولفتت إلى أن البنك الدولي يتعاون مع الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وخلال العام الماضي حصلت الدولة على 720 مليون دولار كتمويل لسياسات التنمية من البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لدفع تنمية العديد من المحاور من بينها تمكين المرأة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.