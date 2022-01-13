"يونيدو": تدشين مرصد لقياس تأثر القطاع الصناعي بمصر لتحسين الإنتاجية

تحدث أحمد رزق، نائب المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، عن جهود المنظمة لتحقيق الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالبنية التحتية والصناعة والابتكار، حيث أن تحقيق هذا الهدف يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى.

وأشار “رزث” في تصريحات رسمية له، إلى أن المنظمة تعمل على تحفيز الصناعة والإنتاجية، وفي مصر عملت على تدشين مرصد لقياس تأثر القطاع الصناعي لوضع رؤية ومقترحات لمساعدة الحكومة على تنمية قطاع الصناعة.

وتطرق إلى آليات التغلب على الأزمة الحالية التي تسببت فيها جائحة كورونا من خلال تعزيز سلاسل الإمداد والتوريد، في ظل الوضع الطبيعي الجديد الذي فرضته الجائحة، مشيرًا إلى أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تضرب نموذج مختلف لدعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتعزيز معدلات النمو.

قال ليونارد دويل، ممثل المنظمة الدولية للهجرة، أن الجائحة أثرت على العالم في مختلف الأصعدة، ولكن للتعامل مع مثل تلك الأزمات، لابد من الاتحاد معًا على نهج واحد والتعلم من الماضي من أجل القدرة على التصدي لتحديات المستقبل، وسيمكن ذلك العالم من مواجهة ليست فقط الجائحة، ولكن أيضًا التغير المناخي. وأوضح دويل أن الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لها أهمية كبيرة في تسريع وتيرة التعافي.

قال ليو زينمين، وكيل الأمين العام للشؤون الاجتماعية والاقتصادية، أن دعم الدول من أجل البناء بشكل أفضل، عامل مهم للتعافي. مضيفًا أن الأمم المتحدة تلتزم بتمكين التعاون متعدد الأطراف فيما يخص لقاحات فيروس كورونا وتصنيعها.