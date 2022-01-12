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إلهام أبو الفتح
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تحقيقات

توليد الكهرباء والرى الحديث..ملفات مشتركة بين مصر والكونغو على هامش منتدى الشباب

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي من منتدى شباب العالم

شهد اليوم الثالث من منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة المقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بحث سبل التعاون بين الجانب المصري والكونغو الديمقراطية وأهمية التعاون بالنسبة للجانبين.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، "إيف بازيبا ماسودي"،  نائب رئيس الوزراء، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، على هامش منتدى شباب العالم .

وشهد اللقاء الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وسفيرة الكونغو الديمقراطية بالقاهرة.

وأشاد الدكتور مصطفي مدبولي بعلاقات التعاون التاريخية بين مصر والكونغو الديمقراطية، معربا عن تطلعه لزيادة حجم التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. 

العلاقات المصرية الكونغولية

وقال الدكتور محمد عبد الكريم، خبير العلاقات الإفريقية، أن الكونغو من الدول ذات الأهمية لمصر في العديد من الملفات، وخاصة في قيادة الاتحاد الأفريقي وهي من الدول النامية اقتصاديا ومن أوائل الدول التي أيدت مصر في ملف الماء بعد أزمة سد النهضة الأخيرة.

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وكشف أن الكونغو من الدول المنتجة للمواد الخام بوفرة وهي مهمة لمصر في مجال الصناعات وخاصة الصناعات التكنولوجية بالإضافة إلى أهمية مصر الكونغو في الملف الأمني واستفادة الكونغو من التجربة المصرية في محاربة الإرهاب للقضاء على الصراعات بداخلها

ويستعرض صدى البلد أبرز مجالات التعاون بين مصر ودولة الكونغو الديمقراطية في إطار تبادل الخبرات والتجارب بين دول الاتحاد الأفريقي. 

إنشاء مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية

شهد التعاون المصري الكونغو  افتتاح مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، وتم تزويده بأحدث نظم التنبؤ بالأمطار بما يحقق الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والبيانات.

ويعد المركز ذو أهمية بالغة للكونغو للتنبؤ بالتغيرات المناخية والذي ستنعكس أعماله على حماية المواطنين من العديد من الكوارث المناخية المفاجئة من الفيضانات والأمطار.

حفر الآبار وتوفير الري الحديث

سعت مصر لتنفيذ حفر 30 بئر مياه جوفية لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين في المناطق البعيدة عن مصادر المياه، لتحسين جودة الحياة بما يسهم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول الشقيقة

ويقوم المشروع على حفر مجموعة من آبار المياه الجوفية وتجهيزها، وإقامة محطات التوليد اللازمة 
وجارٍ التحضير لتنفيذ المرحلة الأولى من محطات مياه الشرب الجوفية المزودة بالطاقة الشمسية.

واستغلت مصر قطعة الأرض بمساحة 1000 هكتار تابعة لوزارة البيئة والتنمية المستدامة الكونغولية في منطقة كينزونو بهضبة باتيكي بالعاصمة الكونغولية " كينشاسا" ، بهدف توفير طرق الري الحديثة ونقل الخبرات المصرية لهم في مجال الزراعة .

توليد الطاقة الكهرومائية

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زار الكونغو العام الماضي على رأس وفد رفيع المستوى يضم عدداً من قيادات قطاع الكهرباء وعدداً من الجهات المصرية وشركات القطاع الخاص العاملة فى مجال الكهرباء إلى الكونغو لبحث سبل التعاون بين البلدين والتباحث فى إمكانية اشتراك مصر فى تنفيذ المراحل القادمة من مشروع سد إنجا وكذلك تفعيل مشروع الربط الكهربائى مع إنجا

وتناول اللقاء  سبل تسهيل المشاركة المصرية فى مشروع سد إنجا ، حيث تسعى  الكونغو لتوليد 11 ألف ميجا وات طاقة بالقوى المائية من مشروع سد "إنجا الثالث" على نهر الكونغو.

والتعاون قائم مع الكونغو سواء من خلال إيفاد الخبراء المصريين لدولة الكونغو أو من خلال البرامج التدريبية التى يقدمها القطاع على المستويين الفني والإداري للكوادر الكونغولية لتلبية احتياجات الجانب الكونغولي والبرامج التى يحتاجها وفقًا لمتطلبات قطاع الكهرباء على أرض بلاده مؤكدًا أنه تم خلال الفترة من 2003 وحتى الآن تدريب حوالى 260 متدربًا كونغوليًا فى مختلف مجالات الكهرباء.
 

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اشادة من الجانب الكونغو بالتعاون المصري 

من جانبها، أعربت "إيف بازيبا ماسودي"، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، عن سعادتها بالمشاركة فى فعاليات منتدي شباب العالم، مشيرة إلى أنها قامت على هامش المنتدى بعقد اجتماعات مع المسئولين المصريين لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الكهرباء والري والبيئة، كما عقدت لقاءات مع بعض وسائل الإعلام المصرية، دعت من خلالها المستثمرين المصريين لزيارة الكونغو الديمقراطية لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في بلادها.

وفي هذا السياق، استعرضت المسئولة الكونغولية عدداً من الملفات المقترحة للتعاون، والتي تضمنت طلب دعم مصر للكونغو الديمقراطية خلال استضافتها المرتقبة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27، للتعريف بإمكاناتها، والفرص الاستثمارية الواعدة بها لخدمة قضايا البيئة.

كما أشارت نائب رئيس الوزراء إلي أهمية بروتوكول التعاون الفني الذي تم توقيعه بين البلدين، وتم لمده خمس سنوات جديدة بين عامى 2022- 2027، ويتم تحت مظلته تنفيذ مشروع «الإدارة المتكاملة للموارد المائية»، من أجل تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وتدريب الكوادر الفنية لادارة هذه الموارد. 

كما أثنت علي تدشين "مركز التنبؤ بالامطار والتنبؤات المناخية" بالعاصمة كنشاسا، الذي افتتحه وزير الموارد المائية والري في يوليو الماضي، لافتة الي أهمية هذا المركز في دراسة التغيرات المناخية في الكونغو، وحماية المواطنين من مخاطرها.

وفي سياق متصل، أعربت عن تطلعها لدفع مصر بالمزيد من مشروعات توليد الكهرباء والطاقة، وبما يتماشي مع حماية البيئة، لاسيما وأن نسب وصول السكان فى بلادها إلي الكهرباء لا تتعدي 14٪، فضلا عن دعم استقرار الأوضاع في شرق الكونغو الديمقراطية، وتنفيذ مشروعات تنموية تستهدف رفع المعاناة عن الفقراء.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء علي الدعم الكامل للكونغو الديمقراطية الشقيقة، قيادة وحكومة وشعبا، من أجل وحدتها واستقرارها، ومعربا عن استعداد مصر لتقديم مختلف سبل الدعم الممكن لها، لافتا الي أنه سيتم العمل مع الوزراء المعنيين علي دراسة مجالات التعاون المقترحة.

منتدى شباب العالم الكونغو الديمقراطية الكونغو التغيرات المناخية التنبؤ بالإمطار الري الحديث

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