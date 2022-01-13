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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد الارتفاع 3 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الخميس 13-1-2022

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

شهدت  أسعار الذهب خلال مستهل التعاملات اليوم، الخميس الموافق 13 يناير 2022، استقرار على مستوى جميع الأعيرة المختلفة، بعدما ارتفعت الاسعار أمس بمقدار 3 جنيهات تقريبا للجرام الواحد، وذلك وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

أسعار جرام الذهب اليوم  

ووصل سعر جرام الذهب الواحد من عيار 24 إلى نحو 912 جنيها، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 798 جنيها لجرام الذهب الواحد.

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ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى نحو 684 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 533 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم  

وسجل سعر أوقية الذهب نحو  28,363 جنيه، كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6,384 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو  912,000 جنيه.

أسعار الذهب اليوم  

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية  

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

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