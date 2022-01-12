الدقهلية : بناء مدارس ومجمعات لـ صغار الحرفيين بمبادرة حياة كريمة |فيديو

قال هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، إن مباردة حياه كريمة، قائمة على 4 محاور وهي، العمل على وجود مياه نقية وصرف صحي جيد، كهرباء لا تنقطع ، وكهرباء وغاز وتليفونات.

وأضاف هيثم الشيخ، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، ان هناك محور مهما بمبادرة حياه كريمة، وهو "بناء الإنسان".

مشيرا إلى أن هناك مشروع “التأمين الصحي الشامل والمبادرات الرئاسية” للحفاظ على صحة المصريين.

وتابع هيثم الشيخ، أن هناك بناء لمدارس جديدة، لمنع التكدس في المدارس، إضافة إلى أن هناك محور هام للتمكين الإقتصادي، والمجمعات الزراعية التي تساعد الفلاحين.

مجمعات حرفية

وأشار نائب محافظ الدقهلية إلى أن هناك مجمعات حرفية، لمساعدة صغار الحرفيين، وهناك محور خاص بالتدخلات الاجتماعية ووجود سكن يليق بالمصريين.