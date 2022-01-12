صناعة تكنولوجيا المعلومات: كورونا أدت لتصارع التغيرات على سوق العمل عالميا |فيديو

قال أمير شريف عضو مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن منتدى شباب العالم تحدث حول أهمية استخدام التكنولوجيا في حل المشكلات الخاصة بريادة الأعمال في ظل كورونا، مؤكدا أن هذا له أهميه كبيرة خاصة في تلك الفترة.

وأضاف أمير شريف، خلال لقاء له عبر فضائية “اكسترا نيوز”، ان كورونا أدت لتصارع التغيرات على سوق العمل عالميا في كل البلدان، كما أثرت على ريادة الأعمال.

حدثت بعد كورونا

وتابع أمير شريف، أن هناك نقلة كبيرة حدثت بعد كورونا وتسببت في تغييرات كبيرة، مؤكدا أن على الحكومات الاستفادة بشكل كبير من التغيرات التي حدثت.