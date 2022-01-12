هاني عازر: الفجوة بين الشباب والقيادة السياسية لم تعد موجودة| فيديو

قال المهندس هاني عازر، خبير النقل العالمي، إن الفجوة التي كانت في الماضي بين الشباب والقيادة السياسية لم تعد موجودة الآن، وأصبح هناك تواصل مباشر بينهم، مشيرا إلى أن مصر مهتمة بتمكين الشباب وتثق في قدراتهم على تحمل المسئولية.

وأضاف خلال لقاء في برنامج “تفاصيل"، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن منتدى شباب العالم تحدي كبير لجائحة كورونا وفرصة لمنح الأمل، مؤكدا أن الألمان لم يصدقوا وجود مبادرة حياة كريمة، التي تخدم 60 مليون مواطن مصري في الريف.

وأكمل عازر، أن منتدى شباب العالم يحتوي على العديد من الأفكار، خاصة على التغيرات المناخية، التي يجب أن يكون لها حلول.

خطوات متوازنة

وتابع هاني عازر، أنه لا بد أن نسير بخطوات متوازنة، نحو التوجه للطاقة النظيفة، والسعي نحو الاستخدام المتوازن بين الطاقة التقليدية والطاقة النظيفة.