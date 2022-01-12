خالد جلال : احتمالية بإعادة عرض منتدى شباب العالم المسرحي |فيديو

قال المخرج خالد جلال، إن عرض منتدى شباب العالم المسرحي ضم شبابًا من مختلف الجنسيات، معبرا عن رغبته أن يُعاد عرض منتدى شباب العالم على الجميع، وهناك احتمالية كبيرة لإعادة تقديم عرض منتدى شباب العالم.

مشيرا إلى أن المصريين والأجانب المشاركين في العرض ارتبطوا ببعضهم البعض وباسم مصر.

وأضاف المخرج خالد جلال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن الأجانب المشاركين في العرض ارتبطوا بمصر والعرض وحد ما بينهم ويتحدثون الآن عن مصر أنها ذات تجربة فريدة لم تحدث في دولهم.

عروض المسرحيات المشاب هة

وأكد المخرج خالد جلال، أن عروض المسرحيات المشابهة لعرض منتدى شباب العالم القائمة على الارتجال صعبة جدا وتختلف كثيرا عن المسرحيات التي لها نص وتسهل المهمة، فضلا عن أنه يصر أن يتحدث كل فرد مشارك في العرض الارتجالي بلغته الأم حتى تصل رسالته الى العالم.