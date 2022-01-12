الرئيس: الشعب تحمل فاتورة الإصلاح الإقتصادي ولم يخرج مصري واحد ليعبر عن ألمه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ليس الحكومة فقط التزمت باتفاقها مع صندوق النقد الدولي ولكن الشعب المصري أيضا المصري تحمل عبء الإصلاح الاقتصادي .. ولم يخرج مصري واحد ليعبر عن ألمه .

وقال الرئيس موجها حديثه لممثلي البنك الدولي :" احنا عاوزين نتعلم ونستفيد من علمكم من أجل حياة أفضل ومصر دولة عريقة تستحق الدعم ".

وكشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، كواليس حوار دار بينه وبين السفيرة الأمريكية في عام 2011.

وقال الرئيس السيسي في كلمته في لقاء مع شركاء التنمية على هامش منتدى شباب العالم،:" السفيرة الأمريكية في عام 2011 كانت بتقولي «مين اللي هيحكم مصر» ورديت عليها « اللي هيحكم مصر الإخوان» وقالت لي « طب وبعدين» قلت لها « بعدين هيمشوا لأن الشعب المصري لا يقاد بالقوة وميخشش الجامع والكنيسة بالعافية» ".

وفي سياق متصل قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن تفعيل استراتيجية حقوق الإنسان والمرأة ستعود بالنفع علي جميع المصريين ، مؤكدا أنه مع بدء جائحة كورونا أصدر تعليمات بإعطاء الشركات تمويل منخفض التكلفة ليساهم في دعم واستكمال مسيرة بناء مصر الحديثة وبناء علي ذلك وجدت رد فعل إيجابي من البنك الدولي ومن جميع مؤسسات التمويل المختلفة .