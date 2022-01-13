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تحقيقات

من منتدى شباب العالم.. العالمة المصرية سارة حجي: أسعى لنقل خبراتي لشباب مصر

صدى البلد

انطلقت فعاليات اليوم الثالث من منتدي شباب العالم في نسخته الرابعة المقام بمدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور عدد كبير من الشباب من مختلف دول العالم والقيادات والشخصيات الملهمة.

والتقى صدى البلد على هامش منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بالعالمة المصرية الدكتورة سارة حجي  الحاصلة على جائزة أفضل بحث في مجال السرطان بألمانيا.

وقالت سارة حجي إنها حصلت على الماجستير والدكتوراه من جامعة هامبورغ الألمانية وفازت بجائزة هذا العام  "Richtzenhain"من المركز الألماني لأبحاث السرطان كأفضل بحث في مجال السرطان في ألمانيا بعد اختيار بحثها من افضل 7 أبحاث من ٤٠٠ بحث مقدم .

وأوضحت أن مشاركتها بمنتدى شباب العالم جاء من خلال  اهتمامها بالتدريب القيادي أثناء حصولها على الدكتوراه بألمانيا وأنها تسعى انقل خبراتها للشباب داخل مصر خلال السنوات القادمة .

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منتدى شباب العالم 

يذكر أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعلنت إدارة منتدى شباب العالم  وصول الوفود المشاركة بالنسخة الرابعة للمنتدى الجمعة لمدينة السلام شرم الشيخ، حيث يمثل الشباب المشاركون الجنسيات المختلفة من 196 دولة من جميع قارات العالم، وتنطلق الفعاليات بحضور ورعاية الرئيس السيسي في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022.

كما أعلنت إدارة المنتدى عن مجموعة من المعايير لاختيار الشخصيات المؤثرة والشباب الواعد من جميع أنحاء العالم، والتي تتضمن اختيار القيادات الشابة ممن يتمتعون بالخبرات الشخصية والمهنية والتعليمية التي تتعلق بالموضوعات التى يناقشها المنتدى، وكذلك الشباب من أصحاب الطموح والشغف الحقيقى لحل المشكلات العالمية وابتكار المبادرات لغد أفضل.

وأوضحت أنه تم تقديم مجموعة متنوعة من الخيارات التى تسمح للشباب بالمشاركة فى الفعاليات كعضو فريق، أو مشارك بنموذج المحاكاة، أو مشارك بورشة عمل، وغيرها الكثير اعتمادا على موضوع الحدث، وتخصيص فريق لفحص طلبات المشاركة، ويشمل ذلك مراجعة بعض المستندات مثل السيرة الذاتية، أو أسباب الرغبة فى الحضور، أو الفيديوهات والأوراق البحثية التى يقدمها الراغبون فى القيام بدور المتحدثين.

وأكدت الحرص على إتاحة الفرصة أمام الشباب من مختلف دول العالم بما يضمن التمثيل العادل، ليشمل مختلف الجنسيات والتخصصات العلمية، فضلا عن إعطاء الفرصة المتساوية للشباب من الجنسين، بالإضافة إلى دعوة الشباب من ذوى القدرات الخاصة، وكذلك المتفوقين علميا وأصحاب التجارب الإنسانية الملهمة.

وكانت إدارة المنتدى قد تلقت أكثر من 500 ألف طلب تسجيل من شباب العالم للحضور والمشاركة في المنتدى من مختلف القارات بالترتيب الآتى؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية.

منتدى شباب العالم الدكتورة سارة حجي سارة حجى أفضل بحث في مجال السرطان في ألمانيا أفضل بحث في مجال السرطان

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