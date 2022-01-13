أخبار التعليم| القمر الأحدب يقترن بعنقود نجوم الثريا وقرب نجم الدبران.. نوستالجيا|حب الطفولة.. البداية من المدرسة.. جامعة حلوان: تهيئة الجو الملائم بالامتحان

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

وكيل تعليم دمياط يفتتح معرض الاقتصاد المنزلي ويتابع تجهيزات مبادرة شتاء دافئ

افتتح الدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط، اليوم، معرض الاقتصاد المنزلي بمدرسة كفر سعد الثانوية ، بحضور عماد دياب مدير إدارة كفر سعد التعليمية ومسئولي الإدارة التعليمية وتوجيه الاقتصاد المنزلي.

مثلث سماوى.. القمر الأحدب يقترن بعنقود نجوم الثريا وقرب نجم الدبران

نشهد الليلة وبعد غروب شمس يوم الاربعاء الموافق 12 يناير وبداية الليل، ظاهرة فلكية جديدة حيث نرى القمر الاحدب المتزايد مقترنا بعنقود نجوم الثريا (الشقيقات السبع) وقرب نجم الدبران وجميعها منتظمة في مثلث سماوي، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك ومراقبة النجوم والمهتمين بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها حيث تعد فرصة مثالية التصوير.

نائب رئيس جامعة عين شمس وعميد حاسبات يتفقدان لجان امتحانات الترم الاول|صور

أجرى الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية ، لمتابعة سير الامتحانات بكلية الحاسبات والمعلومات والتى انطلقت صباح اليوم ، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة .

لـ تخطي رهبة الاختبارات الإلكترونية.. رئيس جامعة أسوان للطلاب: اسألوا واستفسروا

قام الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد عيد المدير التنفيذي للمعلومات بجامعة أسوان، ومسئولو الاختبارات الإلكترونية بالجامعة بتفقد لجان الاختبارات الإلكترونية التجريبية لطلاب الفرقة الأولى فى كل من كلية التمريض والمعهد الفني للتمريض بالجامعة.

جامعة حلوان: متابعة دورية للطلاب خلال الامتحانات وتطبيق حازم للإجراءات

تتابع جامعة حلوان امتحانات الفصل الدراسى الاول بكليات الجامعة للعام ٢٠٢١- ٢٠٢٢ ، وسط إجراءات احترازية من كورونا .

جامعة حلوان: نعمل على تهيئة الجو الملائم للطلاب خلال الامتحانات

صرح الدكتور ممدوح مهدى، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، بأن الامتحانات بكليات الجامعة تسير بانتظام وسط تطبيق لكافة الإجراءات الاحترازية من كورونا.

نوستالجيا |حب الطفولة.. البداية دائمًا تأتي من المدرسة

حب الطفولة.. من فينا لم يعش قصة في طفولته، ومعظم هذه القصص نشأت داخل أسوار المدرسةحيث دائما ما تكون بداية أي قصة حب داخل المدرسة، المكان الذي نبدأ في حياتنا ونخرج فيه الحياة نواجهها ونكتشفها.

القومي للبحوث الفلكية يننشر معلومات حول كوكبات الشتاء

نشر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفزيقية عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، بعض المعلومات للمواطنين حول كوكبات الشتاء .

جامعة حلوان: نحرص على الاهتمام بمشروع محو الأمية سعيا للتنمية

صرح الدكتور ممدوح مهدي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، بأن اهتمام الجامعة بمحو الأمية يأتى من أهمية هذه القضية حيث إنها تشغل المجتمع بأكمله لما لها من أهمية كبرى في بناء الفرد والمجتمع، وهي أداة لتعزيز القدرات الشخصية وتحقيق التنمية، وهي عامل ضروري للقضاء على الفقر، وتحقيق المساواة، وضمان التنمية المستدامة وفهم المتغيرات الجديدة على المستوى المحلي والعالمي.