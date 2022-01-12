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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لرفضه شراء موبايل له.. شاب يشعل النار في والده بالمنصورة

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

أقدم شاب بمدينة المنصورة فى محافظة الدقهلية، على إشعال النيران في والده وقام بإلقاء زجاجة مولوتوف عليه مما تسبب في إصابته بحروق لرفضه شراء موبايل جديد له.

وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة بقيام شاب بإلقاء زجاجة مولوتوف على والده بمنزلهما الكائن بشارع عبده معروف دائرة القسم، وإصابة الأب بحروق متعددة وتم نقله للمستشفى.

وبانتقال ضباط مباحث قسم ثان المنصورة إلى مكان الواقعة وتبين إصابة عطية ص، 64 عاما، صاحب تاكسى بحروق من الدرجة الثانية والثالثة في الوجه والجسم، واتهم نجله إبراهيم ، 20 عاما، سائق تاكسى، بإلقاء زجاجة لمولتوف عليه بشقته بسبب رفضه شراء موبايل جديد له.

وقال الأب فى محضر الشرطة:" ابنى يعمل على تاكسي ملكي ويأخذ أجره ومعه موبايل وفوجئت إنه يطالبنى بشراء موبيل جديد له أو إعطائه مبلغ 6000 جنيه لشراء الموبايل فرفضت وقلت له حوشهم وإشترى إللى انت عايزه فهددنى إنه هيولع فيّ ولكنى لم أصدقه والنهاردة رجع من بره وطرق باب الشقة ولما فتحت له رمى على زجاجة مولوتوف مشتعلة وهرب فاشتعلت النيران في ملابسي وجسمى وتمكن الجيران من إنقاذي ونقلى للمستشفى".

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث من ضبط الابن وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بحجة غضبه من أبوه لرفضه شراء موبايل جديد له مثل أقرانه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محافظة الدقهلية امن الدقهلية المنصورة مدينة المنصورة نيابة العامة حروق من الدرجة الثانية

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