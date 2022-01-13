أخبار التوك شو.. السيسي: الفساد قرين للإرهاب ولن نسمح بوجوده في الدولة.. أحمد موسى ينفعل على الهواء: مصر كلها زعلانة

تناولت برامج “التوك شو”، مجموعة من الموضوعات والقضايا المهمة، اليوم الأربعاء، أهمها حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى جلستى تجارب تنموية فى مواجهة الفقر، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراعات ضمن فعاليات اليوم الثالث لفعاليات منتدى شباب العالم، وجاءت أبرز تصريحاته كالتالى:

السيسي: الفساد قرين للإرهاب ولن نسمح بوجوده في الدولة ..فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تعمل بكافة أجهزتها على محاربة الفساد، ولن نسمح بوجوده، معلقا “إحنا دولة عايزين نتخلص من كل شيء سلبي يعيق تقدمنا”.

وأضاف السيسي، خلال حديثه مع “شركاء التنمية” بمنتدى شباب العالم، أن الفساد قرين الإرهاب، مشيرا إلى أنه يخرب ويدمر البلاد، والدولة تسعى لمكافحته باستمرار.

أحمد موسى ينفعل على الهواء: مصر كلها زعلانة.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أداء منتخب مصر أمام نيجيريا في المباراة التي خسرها الفراعنة بهدف نظيف في كأس الأمم الأفريقية، جعلت الجميع أمس ينام غاضبًا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر كلها نامت زعلانة، الشعب المصري كان في حالة صعبة، وارد إنك تخسر، المباراة كانت صادمة، لا خطة ولا لاعبين ولا مدير فني، الوحيد اللي شوفته محمد الشناوي، ما شوفتش صلاح ولا مصطفى محمد ولا عمر مرموش.

أشرف صبحي: قرارات حاسمة تنتظر منتخب مصر حال الإخفاق بأمم أفريقيا ..فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن لديه ثقة كبيرة فى لاعبي المنتخب الوطنى، بعد الهزيمة أمس من منتخب نيجيريا بنتيجة 1-0، وننتظر الأفضل، معلقًا "أنتوا فى نص البحر ولازم تكملوا".

وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الوزارة سيكون لها قرارات فى حالة الإخفاق.

وزير المالية: مشروعات الإسكان تنقذ الأجيال القادمة من النوم بالمقابر..فيديو

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن مصادر أموال تنظيم منتدى شباب العالم، قائلا “المنتدى هو اللي بيصرف على الدولة”.

وأضاف "معيط"، خلال لقائه الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم، الأربعاء، على هامش منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، أن ليلة الإقامة في مدينة شرم الشيخ عليها 14% ضريبة، إضافة إلى جذب السياحة خلال انعقاد المنتدى مما يدخل العملة الصعبة.

وزيرة التخطيط: وضعنا أسسا لتوفير مستوى معيشي مناسب للمواطنين.. فيديو

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنه مهما قدمت الدولة من خدمات أو دعم أو مساندة تبقى مشكلة التشغيل وخلق فرص عمل جيدة كى تخرج الشخص من دائرة الفقر.

وأضافت هالة السعيد، خلال لقاء لها، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن وضعنا أسسا لتوفير مستوى معيشى مناسب ومتوسط الدخل، مشيرة إلى أن الارتقاء بخصائص السكان أحد العوامل الرئيسية للقضاء على الفقر.

التعاون الدولي: الإصلاح الهيكلي في مصر يفتح الآفاق لمشاركة القطاع الخاص

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن الإصلاح الهيكلي الذي تقوم به الدولة المصرية يفتح الآفاق لمشاركة القطاع الخاص.

وأضافت رانيا المشاط، في كلمة لها في لقاء مع شركاء التنمية، على هامش منتدى شباب العالم، أريد أن أتحدث عن القطاع الخاص والتمويلات المبتكرة، وهناك تعهدات كبيرة من دول في التغيرات المناخية والفكرة كيفية جعل هذا الأمر على أرض الواقع.

وزيرة الهجرة : القيادة السياسية تشرك الشباب في صنع القرار |فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة ، إن القيادة السياسية تهتم بالشباب من خلال إعطائهم فرصة لطرح أفكارهم والمشاركة في صنع القرار السياسي المصري.

وأضافت نبيلة مكرم، خلال لقاء لها عبر فضائية “اكسترا نيوز”، ان النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم تعبر عن نجاح كبير لفكرة المنتدى، مشيرة إلى أن الموضوعات التي يتم تناولها في جلسات منتدى شباب العالم في غاية الأهمية مثل حياة كريمة والتغير المناخي وحقوق الإنسان ".

سفير بريطانيا:مصر تشهد تطورا واضحا فى البنية التحتية وقادرة على تنظيم الأحداث الكبيرة..فيديو

ال جاريث بايلى، السفير البريطاني بالقاهرة، إن مصر أصبح لها قدرة على تنظيم الأحداث الكبيرة، مؤكدا أن مصر تستطيع تنظيم قمة المناخ المقبلة ومستعدون لمساعدتها في التنظيم.

وأضاف جاريث بايلي، خلال لقاء له عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن مبادرة حياة كريمة مبادرة عظيمة تهدف إلى الارتقاء بالبنية التحتية للقرى المصرية، مؤكدا أن مصر تشهد تطورا واضحا فى البنية التحتية.



هاني عازر: الألمان لم يصدقوا وجود مبادرة لخدمة 60 مليون مواطن في الريف..فيديو

قال المهندس هاني عازر، خبير النقل العالمي، إن منتدي شباب العالم تحدي كبير لجائحة كورونا وفرصة لمنح الأمل، مؤكدا أن الألمان لم يصدقوا وجود مبادرة حياة كريمة، التي تخدم 60 مليون مواطن مصري في الريف.

وأضاف هاني عازر، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل"، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن منتدى شباب العالم يحتوي على العديد من الأفكار، خاصة على التغيرات المناخية، والتي يجب أن يكون لها حلول.

محامٍ بالنقض: عقوبة مصور معلمة الدقهلية تصل لـ15 سنة في هذه الحالة

كشف المحامى بالنقض أيمن محفوظ، عن العقوبة التى ستوقع على مصور معلمة الدقهلية، أثناء الرقص بأحد المراكب مع زملائها، وهو ما تسبب لها فى مشكلات كثيرة.

وقال المحامى بالنقض، خلال حواره ببرنامج “علامة استفهام”، إن هذا الشخص لا توقع عليه أى عقوبة ولم يرتكب جريمة، إذا كان يصور برضاء الشخص، وبدون قصد في تسبب مشكلة.