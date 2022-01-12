محيي الدين : 6 موضوعات لتحديات دولية نوقشت بمنتدى شباب العالم |فيديو

أشاد الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بمنتدى شباب العالم، قائلا :"هناك تطور من حيث التنظيم الخاص، والموضوعات التي يتم طرحها ومناقشتها".

وأضاف محمود محيي الدين، في حوار مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء dmc" "، المذاع عبر قناة "dmc"، مساء اليوم الأربعاء، تم الحديث عن الجائحة وأثارها وتغيرها المناخ وأمن المعلومات والتداعيات الاقتصاديات والموضوعات الخاصة بالتنمية والفقر، والأمور الخاصة بالنزاعات.

وتابع ، أن ما تم مناقشته في منتدى شباب العالم، أكثر التحديات التي يواجهها العالم في الفترة الحالية مع اختلاف ترتيبهم، ويتغير الترتيب وفقا للبلد والمكان الذي يظهر فيه التحدي.

وأكمل الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أنه في بعض الدول الجائحة التحدي الأول، ودول أخرى أمن المعلومات التحدي الأبرز كالولايات المتحدة الأمريكية.