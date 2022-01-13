خالد النبوي وشيرين رضا وأحمد مالك.. غياب أبرز نجوم فيلم قمر 14 عن العرض الخاص

أقيم مساء الأربعاء عرضا خاصا لفيلم قمر 14 قبل بدء عرضه في السينمات أمام الجمهور، وبعد تأجيل فترة طويلة بسبب جائحة كورونا، رغم عرضه ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الماضية.

وكان مقررا حضور عدد كبير من أبطال فيلم قمر 14 للعرض الخاص والاحتفاء مع الجمهور ووسائل الإعلام التي اصطفت ساعات طويلة في انتظارهم، لكن في النهاية لم يحضر عدد كبير منهم.

فيلم قمر 14 يتميز بوجود عدد كبير من الفنانين على بوستراته الرسمية، لكن العرض الخاص شهد حضور المخرج هادي الباجوري والفنان خالد أنور والفنان الشاب أحمد صالح والمنتج أحمد السبكي فقط، مع دعم من زملائهم من الوسط أبرزهم الفنان محمود الليثي والمطربة ساندي والفنان تامر فرج.

انتظرت كاميرات وسائل الإعلام والصحافة حضور الفنان خالد النبوي وشيرين رضا وغادة عادل وأحمد مالك وأحمد الفيشاوي وياسمين رئيس ومحمد علاء وغيرهم من الأسماء الكثيرة التي تتضمنها الأحداث، لكن لم يحضر أحد.

وكان مقررا طرحه للجمهور في السينمات نهاية ديسمبر الماضي، لكن شركة الإنتاج فضلت التأجيل ليلحق بموسم 2022.

قصة فيلم قمر 14

تدور أحداث فيلم قمر 14 في إطار رومانسي، ويطرح 5 قصص حب مختلفة يربطهم جميعا صلة معينة، وتدور الأحداث في ليلة يتجلى فيها القمر فيؤثر على حياتهم.

بعض هذه القصص تشهد نهاية مؤثرة والآخرين يلقون نهاية سعيدة، ويجسد خالد النبوي شخصية مذيع راديو يستخدم برنامجه للحديث عن حبيبته.

تصريحات سابقة لأبطال قمر 14

عبرت الفنانة شيرين رضا عن سعادتها بالتعاون مع المخرج هادي الباجوري، والمشاركة في هذه التجربة، ورفضت الحديث عن "البوسة" فى نهاية الفيلم التي جمعتها بالفنان خالد النبوي، قائلة في تصريحات إعلامية:" مقدرش أحرق الفيلم".

وقال أحمد مالك، في تصريح لـ “صدى البلد”: “سعيد بمشاركتي في فيلم قمر 14 بجانب نجوم أحبهم، الفيلم يطرح العديد من القضايا المجتمعية التي نعاني منها، فقدمنا للجمهور مشاكل شائكة تمسهم”.

وتابع قائلاً: “كواليس العمل كانت ممتعة، وأحببت العمل مع كاست الفيلم، وسعدت بعرض الفيلم ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي”.

فيما كشف خالد أنور في تصريحاته لصدى البلد كواليس مشاركته في العمل وقال": الفيلم أعتبره مغامرة، خاصة أن القصة غريبة عن الناس قليلا، وقد يكون هناك عدد من الجمهور لا يتفق مع وجهة نظر الشخصية في الفيلم، وفي النهاية استمتعت بالعمل مع المخرج الرائع هادي الباجوري".