خالد النبوي وشيرين رضا وأحمد مالك.. غياب أبرز نجوم فيلم قمر 14 عن العرض الخاص

أقيم مساء الأربعاء عرضا خاصا لفيلم قمر 14 قبل بدء عرضه في السينمات أمام الجمهور، وبعد تأجيل فترة طويلة بسبب جائحة كورونا، رغم عرضه ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الماضية.
وكان مقررا حضور عدد كبير من أبطال فيلم قمر 14 للعرض الخاص والاحتفاء مع الجمهور ووسائل الإعلام التي اصطفت ساعات طويلة في انتظارهم، لكن في النهاية لم يحضر عدد كبير منهم.
فيلم قمر 14 يتميز بوجود عدد كبير من الفنانين على بوستراته الرسمية، لكن العرض الخاص شهد حضور المخرج هادي الباجوري والفنان خالد أنور والفنان الشاب أحمد صالح والمنتج أحمد السبكي فقط، مع دعم من زملائهم من الوسط أبرزهم الفنان محمود الليثي والمطربة ساندي والفنان تامر فرج.
انتظرت كاميرات وسائل الإعلام والصحافة حضور الفنان خالد النبوي وشيرين رضا وغادة عادل وأحمد مالك وأحمد الفيشاوي وياسمين رئيس ومحمد علاء وغيرهم من الأسماء الكثيرة التي تتضمنها الأحداث، لكن لم يحضر أحد.
وكان مقررا طرحه للجمهور في السينمات نهاية ديسمبر الماضي، لكن شركة الإنتاج فضلت التأجيل ليلحق بموسم 2022.
قصة فيلم قمر 14
تدور أحداث فيلم قمر 14 في إطار رومانسي، ويطرح 5 قصص حب مختلفة يربطهم جميعا صلة معينة، وتدور الأحداث في ليلة يتجلى فيها القمر فيؤثر على حياتهم.
بعض هذه القصص تشهد نهاية مؤثرة والآخرين يلقون نهاية سعيدة، ويجسد خالد النبوي شخصية مذيع راديو يستخدم برنامجه للحديث عن حبيبته.
تصريحات سابقة لأبطال قمر 14
عبرت الفنانة شيرين رضا عن سعادتها بالتعاون مع المخرج هادي الباجوري، والمشاركة في هذه التجربة، ورفضت الحديث عن "البوسة" فى نهاية الفيلم التي جمعتها بالفنان خالد النبوي، قائلة في تصريحات إعلامية:" مقدرش أحرق الفيلم".
وقال أحمد مالك، في تصريح لـ “صدى البلد”: “سعيد بمشاركتي في فيلم قمر 14 بجانب نجوم أحبهم، الفيلم يطرح العديد من القضايا المجتمعية التي نعاني منها، فقدمنا للجمهور مشاكل شائكة تمسهم”.
وتابع قائلاً: “كواليس العمل كانت ممتعة، وأحببت العمل مع كاست الفيلم، وسعدت بعرض الفيلم ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي”.
فيما كشف خالد أنور في تصريحاته لصدى البلد كواليس مشاركته في العمل وقال": الفيلم أعتبره مغامرة، خاصة أن القصة غريبة عن الناس قليلا، وقد يكون هناك عدد من الجمهور لا يتفق مع وجهة نظر الشخصية في الفيلم، وفي النهاية استمتعت بالعمل مع المخرج الرائع هادي الباجوري".