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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي: الدولة تهتم بقضية الوعي من خلال منظومة متكاملة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة تهتم بقضية الوعي من خلال منظومة متكاملة تبدأ من الأسرة والمنزل مروراً بالمدرسة والجامعة ووصولاً إلي دور العبادة بالإضافة إلي الدراما والإعلام.


جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، في إطار فعاليات منتدي شباب العالم مع عدد من المراسلين الأجانب المعتمدين في مصر من كافة وكالات الأنباء العالمية، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.


وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول نقاشًا مفتوحًا بين الـرئيس السيسي والمراسلين الأجانب في شكل حوار متبادل رد خلاله الرئيس على كافة الأسئلة التي طرحها الحضور.

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