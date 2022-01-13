رائدة أعمال تكشف تفاصيل حديث الرئيس معها عن منتجاتها.. فيديو

منتدى شباب العالم

قالت فاطمة أمين احدى رائدات الأعمال المشاركات في منتدى شباب العالم ، أنا شاركت في منتدى شباب العالم من خلال جهاز تنمية المشروعات وتم اختياري من ضمن العارضين في معرض الحرف اليدوية .

وأضافت فاطمة خلال تصريحاتها إلي برنامج " يحدث في مصر " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، أنا سعيدة بالمشاركة في المعرض لأن هناك مواطنين من مختلف دول العالم يقومون بمعرفة المنتج الخاص بي ويقومون بشرائه لأنفسهم ولعائلاتهم وهذا فخر لي وللمصريين .

وأوضحت فاطمة ، إن الرئيس السيسي ليس من الغري عنه أن يتحدث مع العارضين ويبدى رأيه في منتجاتهم ويدعمنا ، مؤكدة إن المواد الخام التي نصنع بها منتجاتنا صديقة للبيئة وتحدثت مع الرئيس عن المنتج وعن العاملين معي وكان سعيد بأنني لا أعمل بمفردي ويعمل معي 25 فتاة.