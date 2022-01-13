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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: إيران زادت من قدراتها وتدخلاتها عبر حروب الوكالة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال البيت الأبيض، مساء أمس الأربعاء، إن إيران زادت من قدراتها وتدخلاتها عبر حروب الوكالة بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي.

وأضاف البيت الأبيض في بيان له: " نشعر ببعض الإحباط بسبب افتقار الجانب الإيراني إلى الجدية على طاولة المفاوضات".

وتابع: "بانسحاب ترامب من الاتفاق النووي فقدنا أقوى نظام تفتيش تم التفاوض عليه على الإطلاق".

وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.

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وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.

وفي وقت سابق، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن مفاوضات فيينا حول إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي تجري بشكل "بطيء جدا".

وصرح لودريان أمام الجمعية الوطنية، مساء الثلاثاء: "النقاشات جارية لكنها من وجهة نظرنا بطيئة جدا... الأمر الذي يهدد إمكانية التوصل إلى اتفاق حول نووي إيران يستجيب لمصالح كل الأطراف في إطار زمني واقعي. لا نزال بعيدين عن إبرام صفقة".

وتستضيف فيينا الجولة الثامنة من المفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

 

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