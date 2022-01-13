رئيس الاتحاد العربي للتطوع: مصر حققت المعادلة الصعبة من خلال مشروع حياة كريمة..فيديو

قال حسن بوهزاع رئيس الاتحاد العربي للتطوع ،إن اليوم تشرفنا بحضور الرئيس السيسي لجلسة منتدي شباب العالم مؤكدا أن الجلسة كانت ثرية واستفدنا من أراء بعضنا البعض وكانت لكلمة الرئيس السيسي مكانة كبيرة لدى المشاركين .

وأضاف حسن بوهزاع خلال تصريحاته لبرنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، إن مصر حققت المعادلة الصعبة من خلال مشروع حياة كريمة ، مؤكدا أن مبادرة حياة كريمة تبذل فيها جهود جبارة و الاتحاد العربي للتطوع ينظر إلى كم الشباب المصري المتطوع بالمبادرة باستعجاب .

وأوضح حسن بوهزاع ، إن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عام المجتمع المدني، يعكس اهتمام الحكومة والجهات الرسمية في مصر بدور المتطوعين في عملية التنمية في مصر وهذا أعطي مساحة للتطوع .