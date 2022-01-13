رجل مجهول مصاب بحروق بمستشفى الفيوم واستغاثة بوزيرة التضامن لإيوائه

طالبت مها زيدان من قيادات المرأة بمحافظة الفيوم ، الدكتورة نيفين رياض القباج وزيرة التضامن الإجتماعي ، بسرعة تدبير مكان إعاشة لأحد الرجال المسنين المجهولين الهوية والذى عثر عليه بقرية مطرطارس مركز سنورس منذ ايام مصابا بحروق ، وتم نقله الى مستشفى الفيوم العام للعلاج.

وكانت مستشفى الفيوم العام قد أستقبلت منذ أيام رجل فى العقد الرابع ، غير قادر على النطق بالكلام أو السمع ، ومجهول الهوية ، ومصابا بحروق متنوعة بالوجه واليدين ، ولا يعرف أحد بالمستشفى العام المتسبب فى حرق الرجل.

تم حجز المريض بقسم الحروق بمستشفى الفيوم العام وتم تقديم العلاج والاسعافات الاولية له .

أضاف أحمد سيد مهندس زراعى : بان مستشفى الفيوم العام سوف تقوم بعمل خروج للرجل المجهول ، ولم يجد اى مكان يأويه ، نظرا لعدم وجود دار ايواء بمحافظة الفيوم .

وطالبت مها زيدان من قيادات المرأة بمحافظة الفيوم ، الدكتورة نيفين رياض القباج وزيرة التضامن الإجتماعي ، أنشاء دار للمسنيين بمحافظة الفيوم التى تفتقر لمثل هذه الدار ، وسرعة تدبير مكان لهذا الرجل فى اى دار من محافظات الجمهورية .

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