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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رجل مجهول مصاب بحروق بمستشفى الفيوم واستغاثة بوزيرة التضامن لإيوائه

الرجل المسن والمصاب
الرجل المسن والمصاب بالحروق داخل مستشفى الفيوم

 

طالبت مها زيدان من قيادات المرأة بمحافظة الفيوم ، الدكتورة نيفين رياض القباج وزيرة التضامن الإجتماعي ، بسرعة تدبير مكان إعاشة لأحد الرجال المسنين المجهولين الهوية والذى عثر عليه بقرية مطرطارس مركز سنورس منذ ايام مصابا بحروق ، وتم نقله الى مستشفى الفيوم العام للعلاج.

 

وكانت مستشفى الفيوم العام قد أستقبلت منذ أيام رجل فى العقد الرابع ، غير قادر على النطق بالكلام  أو السمع  ، ومجهول الهوية ، ومصابا بحروق متنوعة بالوجه واليدين  ، ولا يعرف أحد بالمستشفى العام المتسبب فى حرق الرجل.

 

تم حجز المريض بقسم الحروق بمستشفى الفيوم العام وتم تقديم العلاج والاسعافات الاولية له .

 

أضاف أحمد سيد مهندس زراعى : بان مستشفى الفيوم العام سوف تقوم بعمل خروج للرجل المجهول ، ولم يجد اى مكان يأويه ، نظرا لعدم وجود دار ايواء  بمحافظة الفيوم .

 

وطالبت مها زيدان من قيادات المرأة بمحافظة الفيوم ، الدكتورة نيفين رياض القباج وزيرة التضامن الإجتماعي ، أنشاء دار للمسنيين بمحافظة الفيوم التى تفتقر لمثل هذه الدار ، وسرعة تدبير مكان لهذا الرجل فى اى دار من محافظات الجمهورية .

 

 

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الفيوم مجهول مصاب مستشفى الفيوم وزيرة التضامن

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