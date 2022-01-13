كشف أثري نادر.. العثور على لعبة نرد عمرها 4000 عام في عمان

عثر مجموعة من علماء الآثار من جامعة وارسو ووزارة السياحة العمانية العاملين بوادي قميرة شمال البلاد، على لعبة لوحية حجرية يحتمل أنها كانت تمارس قبل أربعة آلاف عام.



وحسب مانشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فان عمليات الحفر استهدفت موقع مستوطنة قديمة، وان علماء الآثار عثروا على هذه اللعبة اللوحية الحجرية بين أنقاض غرفة، وتمكنوا من تحديد 13 مربعا في وسطها حفرة صغيرة.



من جانبه، قال رئيس فريق التنقيب بيتر بيلينسكي من جامعة وارسو إن هذا الاكتشاف يعد "نادرا".

مضيفا "أشهر لعبة لوحية مماثلة عثر عليها بمدينة أور ببلاد ما بين النهرين، وهناك ألعاب لوحية مشابهة اكتشفت في الهند".

مشيرا إلى أن قواعد هذه اللعبة قد ضاعت مع مرور الوقت، وأن أقرب لعبة مكافئة لها في عصرنا الحديث قد تكون لعبة النرد.



جدير بالذكر، أن عمليات الحفر في وادي قميرة بدأت عام 2015، حيث اكتشف علماء الآثار خلال هذه الفترة أنقاضا وقطعا أثرية تعود لخمس فترات أثرية مختلفة ضمنها العصر الحديدي الذي اتقن فيه الإنسان عمليات التعدين.