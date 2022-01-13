عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كشف أثري نادر.. العثور على لعبة نرد عمرها 4000 عام في عمان

كتشاف لعبة نرد
كتشاف لعبة نرد

عثر مجموعة من علماء الآثار من جامعة وارسو ووزارة السياحة العمانية العاملين بوادي قميرة شمال البلاد، على لعبة لوحية حجرية يحتمل أنها كانت تمارس قبل أربعة آلاف عام.

txt

الأعلى للآثار يتفقد منطقة آثار أبو مينا بالإسكندرية


وحسب مانشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فان عمليات الحفر استهدفت موقع مستوطنة قديمة، وان علماء الآثار عثروا على هذه اللعبة اللوحية الحجرية بين أنقاض غرفة، وتمكنوا من تحديد 13 مربعا في وسطها حفرة صغيرة.


من جانبه، قال رئيس فريق التنقيب بيتر بيلينسكي من جامعة وارسو إن هذا الاكتشاف يعد "نادرا".

 مضيفا "أشهر لعبة لوحية مماثلة عثر عليها بمدينة أور ببلاد ما بين النهرين، وهناك ألعاب لوحية مشابهة اكتشفت في الهند". 

مشيرا إلى أن قواعد هذه اللعبة قد ضاعت مع مرور الوقت، وأن أقرب لعبة مكافئة لها في عصرنا الحديث قد تكون لعبة النرد.


جدير بالذكر، أن عمليات الحفر في وادي قميرة بدأت عام 2015، حيث اكتشف علماء الآثار خلال هذه الفترة أنقاضا وقطعا أثرية تعود لخمس فترات أثرية مختلفة ضمنها العصر الحديدي الذي اتقن فيه الإنسان عمليات التعدين.

لعبة السياحة علماء الاثار جامعه

موضوعات متعلقة

بعد نشر ياسمين عبدالعزيز صورته..تعرف على القط الأغلى والأغرب في العالم

بطريقة غريبة.. حيوان جائع يتسبب في اكتشاف كنز أثري استثنائي

الشقيق التوأم .. ضابط يقتل شخص بالخطأ أثناء محاولة القبض عليه

أفضل مدن قبرص السياحية.. ونصائح لقضاء عطلة ممتعة

فقرة الساحر..تعرف على الفرنسي مولا الذي أبهر الحضور في منتدى شباب العالم

دراسة: الإصابة بنزلات البرد قد يقي من كورونا

دراسة: انخفاض ظاهرة صواعق البرق بسبب إغلاق كورونا في 2020

عمرها 12 عاما.. طفلة مصرية تحصل على الزمالة في العلوم البيولوجية بأمريكا..تفاصيل

ترشيحاتنا

مينا ماكين: وجود الروبوت بمنتدى شباب العالم يعكس أهمية استخدام التكنولوجيا فيما بعد كورونا.. فيديو

مضمون سورة العلق.. لماذا قال الله لرسوله اقرأ ورد النبي ما أنا بقارئ

مطار ألما آتا الدولي في كازاخستان يستأنف عمله

بالفيديو.. مراسم تتويج إنتر ميلان بطلا لكأس السوبر الإيطالي

أحدث ظهور لـ سميرة أحمد قبل شائعات وفاتها

إنتر يخطف السوبر الإيطالي بفوز قاتل على يوفنتوس.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار الجديدة.. التحريك الأول في 2022 خلال ساعات

أول رد فعل من الكاف بشأن فضيحة أحداث مباراة تونس ومالي

قرار سريع من محمود الخطيب بعد إصابة أكرم توفيق

في واقعة مصرع أسرة بالساحل..الأب مات جالسا ممسكا بعكازه.. والزوجة والابنة"كانوا نايمين"

كوبري خاص.. استجابة فورية من الرئيس السيسي بعد حادث أشمون المنوفية

حاول الهرب بين أسطح المنازل.. القصة الكاملة لمحام ذبح زوجته في الدقهلية: "قتلت مراتي"

أجواء شديد البرودة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة القادمة

وفاة الفنان وحيد السنباطي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استراحة محارب.. اعرف مدة غياب أكرم توفيق عن الملاعب بعد إصابته بالرباط الصليبي

أفضل أنواع غذاء ملكات النحل.. وأهم فوائده للنساء والرجال

طبيب يكشف بالمستندات ويكذب "الأطباء".. بأي ذنب قُتل الإعلامي وائل الإبراشي؟

صدع ينذر بالخطر.. تحذيرات جديدة من ذوبان «نهر يوم القيامة الجليدي» وإغراق نيويورك وبريطانيا

فيديو

اتهام منة شلبي بـ العنصرية.. ممرضتان لرعاية والدتها في أزمة |فيديوجراف

لأول مرة في التاريخ.. زراعة قلب خنزير بجسد مريض في أمريكا |فيديوجراف

فيديو جراف.. تفاصيل مشادة كيروش مع مشجع بعد هزيمة نيجيريا

فيديو جراف.. ماذا قالت الفنانة نور عن كواليس حياتها الشخصية وأولادها

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا: المنعطف الحرج واليسار الأمريكي

نهال علام

منتدى القصص الملهمة

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

اﻟﻤﺰﻳﺪ