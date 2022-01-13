سارة البطوطي: منتدى شباب العالم ناقش قضايا كثيرة وعرض حلها

قالت سارة البطوطي إحدى المشاركين في جلسة تجارب تنموية في مواجهة الفقر بمنتدى شباب العالم، إن منتدى شباب العالم ننتظره من حين لآخر وهو فرصة لربط الموضوعات ببعضها والمنتدى تناول موضوعات هذا العام عن المرأة وفرص العمل وريادة الأعمال وتغير المناخ وحياة كريمة.

وأضافت البطوطي خلال لقائها في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، إن منتدى شباب العالم ناقش قضايا كثيرة وعرض حلها والمنتدى يعطينا الفرصة للحديث عما يحدث خلف الكواليس ويعطينا خبرات كثيرة في مختلف المجالات.

ومن جانبه أوضح طارق النعماني سفير الشباب اليمني في المجلس العربي الإفريقي ، إن مبادرة حياة كريمة يعلم بها كل شباب العالم وهي مبادرة شبابية وتعمل على تطوير الريف المصري وإذا أردنا أن نطبق استراتيجية الإعمار الآمن في اليمن نطبق تجربة مبادرة حياة كريمة .

وتابع النعماني، أن منتدى شباب العالم هو تجربة عملية لإشراك مصر لشبابها في الحاضر وهذا يعكس اهتمام الرئيس المصري بالشباب من خلال الاستماع لآرائهم ومشاركتهم في المواقف السياسية.