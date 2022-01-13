De Tomaso P72 سيارة خارقة جديدة تكتب عودة الصانع الإيطالي المخضرم | صور

ستقوم شركة دي توميزو De Tomaso الإيطالية المصنعة للسيارات الخارقة والتي ولدت من جديد بتطوير وإنتاج سيارتها الخارقة P72 الحصرية للغاية في منشأة مخصصة جديدة بجوار نوربورغرينغ.

De Tomaso P72سيارة خارقة جديدة تكتب عودة الصانع الإيطالي المخضرم | صور

ستفتتح العلامة التجارية التاريخية التي أعيد إحياؤها مرة آخرى بعد إفلاسها في عام 2004 بدعم من شركة IdealVenture في هونج كونج، والمسؤولة عن سيارات Apollo hypercar الكهربائية والهجينة بالمقر الجديد هذا الصيف كجزء من شراكة جديدة مع شركة هندسة رياضة السيارات Capricorn Group.

De Tomaso P72سيارة خارقة جديدة تكتب عودة الصانع الإيطالي المخضرم | صور

تجري أعمال بناء المنشأة قبل دخول P72 المراحل النهائية من التطوير في وقت لاحق من هذا العام وتسليم العملاء يبدأ في النصف الأول من عام 2023.

ستعتمد سيارة De Tomaso P72 الخارقة على محرك فورد V8 سوبرتشارجر بقوة 700 حصاناً وعلبة تروس يدوية ذات ست سرعات، ولكن تم تجديد الهيكل الأحادي المصنوع من ألياف الكربون بشكل كبير منذ عام 2019، حيث سيوفر مساحة إضافية بمقدار 100 ملم ومساحة أكبر للرأس بمقدار 50 ملم "دون تغيير كبير في الشكل الخارجي.

De Tomaso P72سيارة خارقة جديدة تكتب عودة الصانع الإيطالي المخضرم | صور

صرح التنفيذي ريان بيريس لمجلة Autocar أن "مجموعة نقل الحركة قد خضعت لتطورات واسعة النطاق" ولكن لم يتم الإعلان عن تفاصيل هذه التعديلات، ويُزعم أن الهيكل الجديد يعزز أوراق اعتماد السلامة ومعايير الجودة، حيث يلبي متطلبات التجانس الخاصة بالاتحاد الدولي للسيارات، بينما تجعل هندسة نظام التعليق الجديدة مركز الثقل أقرب إلى الأرض.

De Tomaso P72سيارة خارقة جديدة تكتب عودة الصانع الإيطالي المخضرم | صور

سيتم بناء نحو 72 سيارة مخصصة للعملاء من طراز De Tomaso P72.