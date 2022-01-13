وليد صلاح عبد اللطيف: ما حدث أمام نيجيريا كارثة كروية للمنتخب الوطني

وصف وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، ما حدث في مباراة مصر ونيجيريا بالأمس هي كارثة كروية ومهزلة للكرة المصرية لم يراها منذ عشرات السنين.



وتابع عبد اللطيف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس، على قناة etc، مع الإعلامي محمد شبانة، أن تغيير مراكز اللاعبين في لقاء نيجيريا كارثة بكل المقاييس ويجب أن يحاسب عليها الجهاز الفني بالكامل من كيروش لضياء السيد لمحمد شوقي.



وأضاف نجم الزمالك السابق: "في بداية المباراة بدأ مصطفى محمد كرأس حربة، لكن بعد دقائق اللقاء الأولى تم تغيير مركز اللاعب بمركز محمد صلاح، وكان من الطبيعي أن تكون هذه هي المحصلة".



وأكمل عبد اللطيف: "محمد شريف أنسب لطريقة لعب محمد صلاح من مصطفى محمد، وكيروش أثبت أنه لا يعرف قدرات اللاعبين قياسا على ما حدث في مباراة نيجيريا".