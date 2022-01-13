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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. منع تجمعات أولياء الأمور أمام مدارس القاهرة أثناء امتحانات نصف العام.. وإعلام القاهرة تعلن عن أرقام للتواصل مع الطلاب المصابين بفيروس كورونا

اخبار التعليم
اخبار التعليم

 

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

 

اليوم.. جامعة حلوان تواصل دورة تدريبية حول التقويم الذاتي

 

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر يناير 2022، والتي تهدف إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

منع تجمعات أولياء الأمور أمام مدارس القاهرة أثناء امتحانات نصف العام

 

أصدرت الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، تنبيهات رسمية تم نشرها في جميع المدارس قبل انطلاق امتحانات نصف العام المقرر انطلاقها السبت القادم الموافق 15 يناير 2022 .

 

إعلام القاهرة تعلن عن أرقام للتواصل مع الطلاب المصابين بفيروس كورونا

 

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة، عن طريقة للتواصل مع الطلاب فى حالة الإصابة بفيروس كورونا .

 

اليوم.. انطلاق المؤتمر السادس عشر للروماتيزم بطب عين شمس

 

ينظم قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بكلية الطب جامعة عين شمس المؤتمر السادس عشر للقسم، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و د. منى السباعي رئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل ورئيس المؤتمر.

 

تعليمات مهمة لطلاب زراعة عين شمس بشأن الامتحانات

 

أكد الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، أن الخميس 13 يناير 2022 من الساعة 8 صباحاً الى 8.20 مساءاً الفرصة الأخيرة لأعمال السنة والامتحان الشفوي لمقرر مبادئ القانون وحقوق الإنسان وذلك لمن لم يمتحن (طلاب المستوى الأول علوم وهندسة مستجد - مستويات مختلفة وبرامج مختلفة).

التربية والتعليم اخبار التعليم امتحانات المستشفيات الجامعية مديرية التربية والتعليم المدارس صدى البلد الإدارات التعليمية

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