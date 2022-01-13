إبراهيم حسن عن واقعة كيروش مع أحد جماهير مصر: هل تستطيع أن تقوم بذلك فى بلد أخرى؟

قال إبراهيم حسن نجم كرة القدم المصرية السابق ومدير الكرة بالاتحاد السكندري أن واقعة كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر مع أحد الجماهير المصرية عقب مباراة نيجيريا شئ غير جيد.

وقال إبراهيم حسن فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" احترام جماهير مصر فرض على كارلوس كيروش، هل كيروش يستطيع فعل ذلك مع جماهير إيران، أو مع أى منتخب قام بتدريبه".

وأضاف:" تواصل معنا شخص من اتحاد الكرة فى وقت سابق لتدريب منتخب مصر ولكن لم يحدث أى جديد".

وتابع:" منتخب مصر معرض للخسارة وذلك يحدث فى جميع أنحاء العالم ولكن لابد أن يكون هناك مستوي للمنتخب.