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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصر تؤكد حاجة السودان إلى توافق سياسي وروسيا تهدد بحلول عسكرية حال فشل السياسة مع الناتو.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

السيسي: مصر أنفقت 400 مليار دولار للخروج من متاهة الفقر
السيسي: دعمنا المجلس السيادي السوداني بكل عناصره والأوضاع بحاجة إلى توافق سياسي
دعم الشرعية: 33 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثي في مأرب والبيضاء
إسرائيل تُحبط محاولة إيرانية لتجنيد نساء
واشنطن توافق على إطلاق سراح خمسة سجناء في جوانتانامو
روسيا تهدد باللجوء للحلول العسكرية إذا فشل المسار السياسي مع الناتو
السفير السعودي في لبنان يفتح النار على حزب الله

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وركزت صحيفة "الوطن" على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة على هامش منتدى شباب العالم، بأن مصر دعمت المجلس السيادي السوداني بكل عناصره، مشددا على أن مصر تدعم الاتفاق على خارطة طريق تمكن من الوصول إلى انتخابات توافقية.

وأوضح السيسي ن "الدعم كان للمجلس السيادي بكل عناصره، والسودان يمثل لمصر أمنا قوميا"، مضيفا أن "الأوضاع في السودان بحاجة إلى توافق سياسي، وأقول للأشقاء في السودان: توافقوا على الحوار واتفقوا على الاستمرار للأمام، نحن داعمون للحوار والتوافق بين القوى الموجودة".

ونقلت "الأنباء" عن الرئيسي السيسي قوله إن مصر أنفقت أكثر من 400 مليار دولار خلال سبع سنوات للخروج من متاهة الفقر، مشددا على ضرورة محاربة الفقر عن طريق العمل بجد وإتقان لأنه يدمر الحاضر والمستقبل ويقتل الأمل، محذرًا  من أن الفقر جائحة تدمر الحاضر والمستقبل وتدخل الدولة في متاهات يصعب الخروج منها كالتخلف والجهل.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أكد تنفيذ 33 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية بمحافظتي (مأرب) و(البيضاء) اليمنيتين، مشيرًا إلى أنه نفذ 17 عملية استهداف خلال ال24 ساعة الماضية في (مأرب) شملت تدمير 11 آلية عسكرية والقضاء على اكثر من 110 من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وقالت "القبس" إن التحالف أعلن أيضًا تدمير طائرة مروحية نقلتها ميليشيات الحوثي من مطار صنعاء لجبهة محافظة مأرب جنوب اليمن.

اليمن.. التحالف العربي يعلن تدمير مروحية للحوثيين

أمريكا تقترب من التوصل لاتفاق مع إيران..وإدارة بايدن تقرر فضح ترامب

وأفادت "الراي" بأن جهاز الشاباك الإسرائيلي أعلن حباط محاولة إيرانية لتجنيد 4 إسرائيليات وزوج إحداهن، حيث تم تقديم لوائح اتهام ضد الزوج والإسرائيليات الـ 4، وهن من مواليد إيران ويتحدثن الفارسية، بسبب اتصالاتهن بعنصر استخبارات إيراني انتحل شخصية يهودي للقيام بمهام تجسس.

ونقلت "الراي" عن  السفير السعودي في بيروت وليد بخاري قوله إن "القفز فوق آلام وآمال الشعب اللبناني الشقيق ما هو إلا تغاض عن الحقيقة الساطعة أمام أعين اللبنانيين أنفسهم وإنكار مقصود لحقيقة مؤلمة سببها لوثة استعلاء حزب الله الإرهابي على منطق الدولة وفشل خياراته السياسية".

دوليًا، قالت "الأنباء" إن الحكومة الأمريكية وافقت على إطلاق سراح خمسة سجناء آخرين من معتقل جوانتانامو، وفق وثائق نشرتها وزارة الدفاع على الإنترنت هذا الأسبوع، علما أن ثلاثة من المسجونين الخمسة يمنيون وواحد صومالي وواحد كيني.

وأفادت "الجريدة" بأن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، قال إن موسكو ستلجأ إلى الحلول العسكرية لتحييد التهديدات التي تواجه أمنها، إذا لم تكن الوسائل السياسية كافية لتحقيق ذلك،.

 

مصر واشنطن الكويت إسرائيل الرئيس عبد الفتاح السيسي الناتو روسيا ايران التحالف السودان صحف الكويت الحوثي حزب الله الصحف الكويتية عبد الفتاح السيسي جوانتانامو الشاباك

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