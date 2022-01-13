العراق.. الجيش يشن ضربة جوية ضد داعش شمالي بغداد

أعلنت قوات الأمن العراقية، صباح اليوم الخميس، توجيه ضربة جوية استهدفت مجموعة لتنظيم داعش شمالي بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان: "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، طيران القوة الجوية العراقية يعالج إحدى الأهداف المهمة لعناصر عصابات داعش الإرهابية شمالي العاصمة بغداد".

وكان العراق أعلن، في ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.

ويحتفظ التنظيم الإرهابي بخلايا نائمة في مناطق واسعة في العراق؛ ويشن هجماته على فترات متباينة.

والأسبوع الجاري، أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، تسلم الجهات الآمنية العراقية 50 شخصا من سوريا، متهمين بالإنتماء إلى تنتظيم داعش.

وذكرت الخلية في بيان صحفي، أن "العراق تسلم 50 متهما عراقيا ينتمون إلى عناصر عصابات داعش، من الذين ألقي القبض عليهم داخل الأراضي السورية".

وأضافت: "عملية التسليم جرت بالتنسيق بين قيادة العمليات المشتركة والجانب السوري، عن طريق منفذ ربيعة، حيث سُلموا إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".