مواعيد مباريات اليوم الخميس 13 - 1 - 2022.. والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس 13 - 1 - 2022، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها مباراة الأهلي في كأس الرابطة.

مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني والقنوات الناقلة



أتلتيكو مدريد× أتلتيك بيلباو- الساعة 9 مساء على قناة SSC5 HD

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والقنوات الناقلة



آرسنال×ليفربول- الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة



الكاميرون×إثيوبيا- الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 2 Max

الرأس الأخضر×بوركينا فاسو- الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 2 Max



مواعيد مباريات الدوري السعودي



الفيحاء× الفتح - الساعة 2:30 مساء

مواعيد مباريات كأس إيطاليا



نابولي× فيورنتينا - الساعة 7 مساء

ميلان× جنوي - الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات كأس رابطة الأندية المصرية



الأهلى× الجونة - الساعة 2:30 مساء

سموحة× الإسماعيلي - الساعة 5 مساء

المقاولون العرب× البنك الأهلي - الساعة 5 مساء