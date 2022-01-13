مواعيد مباريات اليوم الخميس 13 - 1 - 2022.. والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس 13 - 1 - 2022، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها مباراة الأهلي في كأس الرابطة.
مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني والقنوات الناقلة
أتلتيكو مدريد× أتلتيك بيلباو- الساعة 9 مساء على قناة SSC5 HD
مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والقنوات الناقلة
آرسنال×ليفربول- الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة
الكاميرون×إثيوبيا- الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 2 Max
الرأس الأخضر×بوركينا فاسو- الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 2 Max
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الفيحاء× الفتح - الساعة 2:30 مساء
مواعيد مباريات كأس إيطاليا
نابولي× فيورنتينا - الساعة 7 مساء
ميلان× جنوي - الساعة 10 مساء
مواعيد مباريات كأس رابطة الأندية المصرية
الأهلى× الجونة - الساعة 2:30 مساء
سموحة× الإسماعيلي - الساعة 5 مساء
المقاولون العرب× البنك الأهلي - الساعة 5 مساء