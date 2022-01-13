السيسي: الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب جاهزة لاستقبال جميع الأشقاء.. ونواب: خطوة ترسخ مكانة مصر بالمنطقة

برلماني: مساهمة الاكاديمية الوطنية في دعم الأشقاء العرب يرسخ أهمية مصر بالمنطقة

برلماني: الأكاديمية الوطنية للتدريب هدفها نشر والوعي وتأهيل الشباب

برلماني: الدولة المصرية دائمة المساندة لأشقائها.. ويجب الانتباه للمستقبل في ظل الجائحة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش جلسة نقاشية بمنتدى شباب العالم تحت عنوان: "المسؤولية الدولية فى إعادة إعمار مناطق الصراعات"، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، إن الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب جاهزة لاستقبال جميع الأشقاء.

وأضاف السيسي، أنه توجد توجيهات بإنهاء جميع المراحل المتبقية فى ملف إعادة إعمار غزة، موجها نداءً لجميع الدول لزيادة دعمها لوكالة الأونروا.

وأكد الرئيس السيسي، أن التغيير بالقوة قد يؤدى إلى خراب لا يمكن السيطرة عليه.

وعلق نواب البرلمان على تصريحات الرئيس السيسي بشأن جاهزية الأكاديمية الوطنية للتدريب لاستقبال الاشقاء، منوهين إلى أن هذه الخطوة ترسخ مكانة مصر في المنطقة العربية التي لا طالما عملت على لم شملها وتوفير كافة سبل الدعم لها.

ونوه أعضاء البرلمان بغرفتيه التشريعيتين “ نواب وشيوخ"، أن الاكاديمية الوطنية لها درو كبير في تخريج كفاءات شبابية واعية، قادرة على القيادة والتحكم في زمام الأمور تحت أي ضغوط، وهو ما تحتاجه المنطقة العربية.

وحول هذا الموضوع قال النائب تامر عبد القادر، عضو لجنة الاعلام بمجلس النواب، أنه لا احد ينكر الاهتمام العالمي الذي يناله منتدى الشباب الذي يتم عقده حاليا على ارض السلام بشرم الشيخ، بنسخته الرابعة وبحضور الرئيس السيسي، منوها أنه فرصة ذهبية تفتح مجالات وسعة للتعاون بين شباب مصر والعالم.

ونوه عبد القادر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان منتدى الشباب يخرج بالعديد من التوصيات التي تسهم في حل العديد من المشكلات التي تواجه العالم، منوها إلى ان مصر اعتمدت على العمل دون توقف اثناء جائحة كورونـ حيث تم اطلاق العديد من المبادرات الصحية والاجتماعية من اجل تقليل التداعيات وتخفيف حدة التأثير على القطاعات الحيوية، متطرقا الى ضخ 100 مليار جنيه دعم حتى يتم الصمود أمام الجائحة.

وتابع عضو مجلس النواب، ان حديث الرئيس السيسي، بشأن جاهزية الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب واستقبال جميع الأشقاء، جاء نتيجة نجاح هذه الأكاديمية والدور الهام الذي تقوم به بشأن رسم سياسات تدريب للكوادر البشرية بكافة قطاعات الدولة على مختلف المستويات التنظيمية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وفى إطار خطة الإصلاح الإداري للدولة.

ونوه عضو مجلس النواب على ان مساهمة مصر من خلال الاكاديمية في تطوير الكوادر البشرية للأشقاء العرب، يؤكد دور مصر ومسؤوليتها تجاه الدول العربية، والعمل على لم شمل المنطقة العربية من جديد، من اجل تحقيق الاستقرار والرخاء للشعوب.

من جانبه قال النائب محمد فايد عضو لجنة الشئون العربية، ان منتدى شباب العالم تضمن العديد من المناقشات الهامة في يومه الثالث، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن كل هذه المناقشات تتماس بشكل كامل مع موضوعات التنمية ومواجهة الفقر في كافة الدول.

وتطرق فايد خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى دور الدولة المصرية البارز فى المنطقة العربية بـأكملها، بعد تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم فى البلاد، موضحا أن جميع الاشقاء العرب أكدوا على ان الدولة المصرية ستظل داعمة لهم بالمنطقة حتى يسود الأمن والاستقرار .

وقال عضو لجنة الشئون العربية انه لا مانع من مساهمة الدول المصرية في دعم اشقائها العرب، موضحا أهمية خطوة جاهزية الأكاديمية الوطنية للدريب من اجل العمل على تأهيل القيادات وإعطاء فرص للشباب حتى يكون لهم دور قيادي، عن طريق تمكينهم وتأهيلهم وتدريبهم بالطرق الصحيحة.

ولفت عضو عربية النواب أن الجائحة جاءت بتداعياتها السلبية على العالم أجمع، وبالتالي يجب التكاتف وتركيز مساعي الجميع على الانتباه للمستقبل ، واخذ كافة الاستعدادات من أجل القضاء على هذا الفيروس .

وقال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ أن اطلاق الاكاديمية الوطنية للتدريب جاءت بناء على توجيهات الرئيس السيسي من اجل اخراج مجموعة من الشباب المؤهلين والقادرين على القيادة، موضحا انها بمثابة مدرسة متكاملة لتأهيل الشباب، وجعلهم قادرين على تحمل المسئولية تحت أي ضغوط.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بحديث الرئيس السيسي على هامش فعاليات منتدى شباب العالم اليوم، بشأن جاهزية الاكاديمية الوطنية للتدريب، لاستقبال جميع الأشقاء، موضحا انه يأتي من منطلق الدور المحوري الذي تلعبه الدولة المصرية بالمنطقة، ومحاولاتها الدائمة في لم شمل الاشقاء العرب.

وتابع النائب أحمد البلشي، أن هذه الأكاديمية لها العديد من الأهداف، أبرزها تجميع طاقات الشباب في عمل وطني يفيد الدولة ويبني نهضتها، إضافة إلى نشر الوعي بين قطاعات الشباب، واعداد أنظمة تتلائم مع احتياجات الشباب.