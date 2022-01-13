طوكيو ترفع حالة التأهب الخاصة بكوفيد إلى ثاني أعلى مستوى

رفعت حكومة العاصمة اليابانية (طوكيو) حالة التأهب الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى ثاني أعلى مستوى من بين أربعة مستويات، حيث يستمر الانتشار السريع لمتغير أوميكرون من كوفيد في زيادة عدد حالات الإصابة الحديثة.

وأفادت وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية عبر موقعها الرسمي، اليوم الخميس، أن هذه هي المرة الأولى منذ سبتمبر من العام الماضي التي وصل فيها التأهب إلى ثاني أعلى مستوى.

وأشارت إلى أنه جاء الرفع بمقدار درجة واحدة بعد يوم من تجاوز عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي اليومي في العاصمة اليابانية ألفي حالة لأول مرة في أربعة أشهر.

وتواجه اليابان عودة في ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد مدفوعة بتفشي متغير أوميكرون؛ حيث عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي اليومية المبلغ عنها في البلاد 13 ألف حالة على مدار يوم أمس الأربعاء للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة أشهر.