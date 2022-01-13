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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكثيف أعمال النظافة في نطاق حي المطار بالاقصر

صدى البلد

نفذ حي المطار بمدينة الأقصر بقيادة شعبان طايع رئيس الحي ، حملات نظافة شاملة بالورديات الثلاث ، استهدفت على مدار اليوم الطريق السريع بدءً من كمين العماري حتي كمين يسي متضمناً الجزر الجانبية والوسطى بالإضافة لأعمال رفع مخلفات القصب، وصناديق طريق منشاة العماري العمومي والوحدة البيطرية وجامع الرحمة بالفاخورة ومحطة وقود السيارات (عواد) والحي القديم وملعب نجع العرب.

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كما تم استكمال رفع مخلفات القصب والأتربة بالوردية المسائية،وكذلك طريق المطار من كمين العماري وصولاً حتى محطة وقود السيارات بالوردية الليلية، وذلك بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع بالمحافظة.

ياتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وتعليمات العميد طارق لطفي رئيس المدينة لرؤساء الأحياء بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن وتكثيف المتابعات الميدانية المستمرة للحفاظ على الشكل الحضارى للمدينة.

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