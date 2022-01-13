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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتسوية نزاع يعود تاريخه إلى 2010

في إعفاء نادر.. أمريكا تسمح لكوريا الجنوبية بدفع تعويض لشركة إيرانية

إيران وكوريا الجنوبية
إيران وكوريا الجنوبية

سمحت الولايات المتحدة الأمريكية لكوريا الجنوبية بأن تدفع لشركة إيرانية تعويضا بعشرات ملايين الدولارات لتسوية نزاع يعود تاريخه إلى 2010، في إعفاء نادر من العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قالت الخارجية الكورية الجنوبية في بيان لها اليوم، الخميس، إنها تلقت من وزارة الخزانة الأمريكية "ترخيصا محددا" بدفع تعويض قدره 73 مليار وون (61 مليون دولار) لمجموعة "دياني" الإيرانية.

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وأضافت أن "الترخيص يسمح لنا باستخدام النظام المالي الأمريكي لدفع تعويض للمستثمر الإيراني الخاص"، معربة عن أملها في أن تساهم هذه النتيجة "في تحسين العلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية وإيران.

وفي 2018، أصدر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، قرارا أمر بموجبه سول بأن تدفع تعويضا ماليا لـ"دياني" بعدما فشلت مجموعة "دايوو إلكترونيكس" الكورية الجنوبية في 2010 في الاستحواذ على المجموعة الإيرانية المتخصصة بتصنيع الآلات الصناعية.

لكن دفع هذا التعويض لم يكن ممكنا بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

والعام الماضي هددت إيران باتخاذ إجراءات قانونية ضد كوريا الجنوبية إذا لم تسدد لها مبلغا يزيد عن 7 مليارات دولار ثمن الصادرات النفطية الإيرانية التي استوردتها سول قبل العقوبات الأمريكية ولكنها لم تتمكن من تسديد ثمنها لطهران بسبب هذه العقوبات.

يأتي قرار الخزانة الأمريكية في الوقت الذي تجري فيه في فيينا مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 بين طهران والدول الست العظمى.

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