عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حادث غريب.. سيارة تقفز فوق 3 مركبات وتركن بجوار الرابعة.. فيديو وصور

حادث غريب.. سيارة
حادث غريب.. سيارة تقفز فوق 3 مركبات وتركن بجوار الرابعة

في حادث غريب من نوعه، قفزت سيارة فوق 3 مركبات أخرى لتركن بجوار الرابعة في أحد شوارع مدينة تشونجتشينج  في الصين. 

بورشة تحقق نسبة مبيعات وصلت لأكثر من 300 ألف سيارة في عام 2021| صور

حياة كريمة تقدم 20 ألف جنيه مساعدة لضحايا حادث غرق سيارة في معدية القطا

وحسب صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، أظهرت  لقطات كاميرا مراقبة، سائق السيارة وهو يسير على طول طريق مزدوج، قبل أن يفقد السيطرة على المنعطف ويصطدم بالرصيف، ومن ثم تطير السيارة فوق الطريق وتتدحرج على سطوح 3 مركبات متوقفة بجانب بعضها البعض، قبل أن تهبط في الفجوة بينها وبين سيارة رابعة.

وأشارت التقارير إلى أن السائق لم يصب بجروح خطيرة في الحادث، لكن لحقت أضرار جسيمة بعدة مركبات، في حين لم يتضح ما إذا كان السائق، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، قد اعتقل من قبل الشرطة.

وتأتي هذه المشاهد المروعة بعد أشهر من هبوط سائق في الولايات المتحدة على غطاء محرك سيارة أخرى بعد أن عبر إشارة حمراء واصطدم بسيارة، وانقلب وفقد رجلًا على ممر المشاة.

وأظهرت اللقطات التي تم التقاطها في إنديانابوليس في 17 أكتوبر، محراث جي إم سي الأسود المسرع يمر عبر الضوء قبل أن تصطدم به هوندا زرقاء، التي كان لها حق المرور.

وطارت سيارة الحادث إلى جانب الطريق، حيث كان الراجح لا يزال يعبر.

ومع ذلك، أخطأت السيارة بفارق ضئيل عن المشاة الذي ابتعد عن الطريق في الوقت المناسب قبل أن يتسبب في أي إصابة خطيرة.

وبعدها هبطت السيارة على غطاء محرك  السيارة البيضاء  من جاكوار التي كانت تنتظر الضوء.

وبحسب المسجل، تضررت 6 مركبات بشكل إجمالي ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

حادث غريب شوارع مدينة تشونجتشينج مدينة تشونجتشينج الصين 3 مركبات الديلي ميل سائق السيارة طريق مزدوج السائق الشرطة هبوط سائق

ترشيحاتنا

محافظ المنوفية: صرف 120 ألف جنيه لكل متوفى في حادث معدية المناشي

النار في كل مكان.. حريق ضخم بخط الغاز في فنزويلا.. فيديو

وزيرة التخطيط توقع بروتوكول هاكثون مصر 2030 بمنتدى شباب العالم |صور

وزير الكهرباء: إنشاء خط ربط للطاقة بين مصر والسعودية.. تفاصيل

إخماد حريق مصنع خاص بـ تعبئة السكر في الجيزة .. صور

وزيرة الهجرة: نستهدف تعظيم التعاون المشترك مع برنامج الأغذية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار الجديدة.. التحريك الأول في 2022 خلال ساعات

قبل ساعات على إقرارها.. ثبات مرتقب لـ أسعار البنزين الجديدة في مصر

قصة اعتناق منير مراد الإسلام بعد اليهودية وزواجه من أخت تامر حسني .. نوستالجيا

لـ أسرة المتوفى| معاش 3 أشهر.. تعرف على شروط صرف منحة الوفاة بقانون العمل الجديد

4 أبراج تحطم القلب ولا تبقى على الحب.. أغربها الحوت

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بسوهاج

اشعر بكرب شديد بعدما التزمت بقراءة سورة البقرة والصلاة على النبى ؟

التعليم: بدء امتحانات نصف العام السبت القادم .. و19 يناير إجازة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استراحة محارب.. اعرف مدة غياب أكرم توفيق عن الملاعب بعد إصابته بالرباط الصليبي

أفضل أنواع غذاء ملكات النحل.. وأهم فوائده للنساء والرجال

طبيب يكشف بالمستندات ويكذب "الأطباء".. بأي ذنب قُتل الإعلامي وائل الإبراشي؟

صدع ينذر بالخطر.. تحذيرات جديدة من ذوبان «نهر يوم القيامة الجليدي» وإغراق نيويورك وبريطانيا

فيديو

حافظ على شقتك.. حالات تهدد صاحب وحدة الإسكان الاجتماعي بالسحب

بعد ظهوره مع سونا غسان..عمر كمال مع المغربية شيماء علام

صداع واحتقان .. الأعراض الحقيقية لمتحور أوميكرون

ارتفاع سعر الأرز.. الزراعة: لا سبب لذلك ولدينا اكتفاء ذاتي منه

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

المسنون وهيئة النقل العام

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام حائراً مع كيروش

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا: المنعطف الحرج واليسار الأمريكي

نهال علام

منتدى القصص الملهمة

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

اﻟﻤﺰﻳﺪ