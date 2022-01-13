حادث غريب.. سيارة تقفز فوق 3 مركبات وتركن بجوار الرابعة.. فيديو وصور

في حادث غريب من نوعه، قفزت سيارة فوق 3 مركبات أخرى لتركن بجوار الرابعة في أحد شوارع مدينة تشونجتشينج في الصين.

وحسب صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، أظهرت لقطات كاميرا مراقبة، سائق السيارة وهو يسير على طول طريق مزدوج، قبل أن يفقد السيطرة على المنعطف ويصطدم بالرصيف، ومن ثم تطير السيارة فوق الطريق وتتدحرج على سطوح 3 مركبات متوقفة بجانب بعضها البعض، قبل أن تهبط في الفجوة بينها وبين سيارة رابعة.

وأشارت التقارير إلى أن السائق لم يصب بجروح خطيرة في الحادث، لكن لحقت أضرار جسيمة بعدة مركبات، في حين لم يتضح ما إذا كان السائق، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، قد اعتقل من قبل الشرطة.

وتأتي هذه المشاهد المروعة بعد أشهر من هبوط سائق في الولايات المتحدة على غطاء محرك سيارة أخرى بعد أن عبر إشارة حمراء واصطدم بسيارة، وانقلب وفقد رجلًا على ممر المشاة.

وأظهرت اللقطات التي تم التقاطها في إنديانابوليس في 17 أكتوبر، محراث جي إم سي الأسود المسرع يمر عبر الضوء قبل أن تصطدم به هوندا زرقاء، التي كان لها حق المرور.

وطارت سيارة الحادث إلى جانب الطريق، حيث كان الراجح لا يزال يعبر.

ومع ذلك، أخطأت السيارة بفارق ضئيل عن المشاة الذي ابتعد عن الطريق في الوقت المناسب قبل أن يتسبب في أي إصابة خطيرة.

وبعدها هبطت السيارة على غطاء محرك السيارة البيضاء من جاكوار التي كانت تنتظر الضوء.

وبحسب المسجل، تضررت 6 مركبات بشكل إجمالي ولم يبلغ عن وقوع إصابات.