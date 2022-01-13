رفع 1600طن مخلفات وتحرير 70 محضراً بحى وسط في المنيا

أكد الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا على مواصلة حملات النظافة لتوفير بيئه صحية للمواطن والحفاظ على مظهر وجمال المدينة وكذلك المتابعة المستمرة لكافة قطاعات العمل للارتقاء بمستوى المنظومة.

وقال محمد عبد العظيم رئيس حى وسط المدينه ، أنه تم رفع 1600طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع خلال شهر لتوفير بيئه صحية خالية من الأمراض والاوپئة.

واضاف أنه تم تحرير 70 محضر متنوع عبارة عن 14محضر نظافه و42 أشغال طريق و5 محاضر عدم تنفيذ قرار و9محاضر مخالفه مبانى و7 ايقاف مبانى و13ايقاف مخالفه خلا الفتره من 1ديسمير إلى 30 ديسمبر .

ياتى ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا على متابعة الأعمال بالقرى والاحياء وبذل قصارى الجهد لتحقيق رضا المواطنين وتقديم خدمة متميزة لهم.

