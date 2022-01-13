عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 1600طن مخلفات وتحرير 70 محضراً بحى وسط في المنيا

إزالة مخلفات بالمنيا
إزالة مخلفات بالمنيا

أكد الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا على مواصلة حملات النظافة لتوفير  بيئه صحية للمواطن والحفاظ على مظهر وجمال المدينة وكذلك المتابعة المستمرة لكافة قطاعات العمل للارتقاء بمستوى المنظومة.

وقال محمد عبد العظيم رئيس حى وسط المدينه ، أنه تم رفع 1600طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع خلال شهر لتوفير  بيئه صحية خالية من الأمراض والاوپئة.

واضاف أنه تم تحرير  70 محضر متنوع عبارة عن 14محضر نظافه و42 أشغال طريق و5 محاضر عدم تنفيذ قرار و9محاضر مخالفه مبانى و7 ايقاف مبانى و13ايقاف مخالفه خلا الفتره من 1ديسمير إلى 30  ديسمبر .

ياتى ذلك تنفيذا لتكليفات  اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا على متابعة الأعمال بالقرى والاحياء وبذل قصارى الجهد لتحقيق رضا المواطنين وتقديم خدمة متميزة  لهم.
 

المنيا محافظ المنيا حملات النظافة اللواء اسامة القاضي مدينة المنيا حمد حلمي

موضوعات متعلقة

الحقوني جوزي هيموتني.. التفاصيل الكاملة لاستغاثة مُدرسة المنيا في لايف على "فيسبوك"

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يصل فعاليات اليوم الختامي لمنتدى شباب العالم.. فيديو

محافظ المنوفية: صرف 120 ألف جنيه لكل متوفى في حادث معدية المناشي

النار في كل مكان.. حريق ضخم بخط الغاز في فنزويلا.. فيديو

وزيرة التخطيط توقع بروتوكول هاكثون مصر 2030 بمنتدى شباب العالم |صور

وزير الكهرباء: إنشاء خط ربط للطاقة بين مصر والسعودية.. تفاصيل

إخماد حريق مصنع خاص بـ تعبئة السكر في الجيزة .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار الجديدة.. التحريك الأول في 2022 خلال ساعات

قبل ساعات على إقرارها.. ثبات مرتقب لـ أسعار البنزين الجديدة في مصر

قصة اعتناق منير مراد الإسلام بعد اليهودية وزواجه من أخت تامر حسني .. نوستالجيا

لـ أسرة المتوفى| معاش 3 أشهر.. تعرف على شروط صرف منحة الوفاة بقانون العمل الجديد

4 أبراج تحطم القلب ولا تبقى على الحب.. أغربها الحوت

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بسوهاج

اشعر بكرب شديد بعدما التزمت بقراءة سورة البقرة والصلاة على النبى ؟

التعليم: بدء امتحانات نصف العام السبت القادم .. و19 يناير إجازة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استراحة محارب.. اعرف مدة غياب أكرم توفيق عن الملاعب بعد إصابته بالرباط الصليبي

أفضل أنواع غذاء ملكات النحل.. وأهم فوائده للنساء والرجال

طبيب يكشف بالمستندات ويكذب "الأطباء".. بأي ذنب قُتل الإعلامي وائل الإبراشي؟

صدع ينذر بالخطر.. تحذيرات جديدة من ذوبان «نهر يوم القيامة الجليدي» وإغراق نيويورك وبريطانيا

فيديو

حافظ على شقتك.. حالات تهدد صاحب وحدة الإسكان الاجتماعي بالسحب

بعد ظهوره مع سونا غسان..عمر كمال مع المغربية شيماء علام

صداع واحتقان .. الأعراض الحقيقية لمتحور أوميكرون

ارتفاع سعر الأرز.. الزراعة: لا سبب لذلك ولدينا اكتفاء ذاتي منه

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

المسنون وهيئة النقل العام

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام حائراً مع كيروش

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا: المنعطف الحرج واليسار الأمريكي

نهال علام

منتدى القصص الملهمة

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

اﻟﻤﺰﻳﺪ