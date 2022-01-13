البنك الأفريقي: تصنيع اللقاحات محليا أبرز الدروس المستفادة من أزمة كورونا

قال "جورج أولمبي"، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الإفريقي، إنه حضر جلسات ناقشت التعاون الدولى فيما يتعلق بتطعيمات كورونا، وكان هناك دول حصلت على التطعيمات بخلاف دول لم تستطع الحصول عليها لأنها ليست مصنعة لها.



وأضاف “أولمبي”، خلال تقرير خاص ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، أنه يعتقد بوجود دروس مستفادة من أزمة كورونا خاصة أنه يرأس مؤسسة إفريقية ويعتقد أنه ينبغى وجود صوت واحد لهم فى الساحة الدولية وتنظيم أنفسهم على المستوى المحلى والإقليمى.

وأشار إلى أن الجهات التى من المقرر أن تتعاون هما البنك الإفريقى، والأمم المتحدة، لإنتاج التطعيمات ضد كورونا والتعامل مع عدد أيضا من تطعيمات الحصبة، والتيتانوس، وفيروس سى والتى نقوم باستيرادها من الخارج ولابد من توفيرها وتصنيعها داخل القارة الأفريقية.