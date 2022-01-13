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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البنك الأفريقي: تصنيع اللقاحات محليا أبرز الدروس المستفادة من أزمة كورونا

جورج أولمبى
جورج أولمبى

قال "جورج أولمبي"، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الإفريقي، إنه حضر جلسات ناقشت التعاون الدولى فيما يتعلق بتطعيمات كورونا، وكان هناك دول حصلت على التطعيمات بخلاف دول لم تستطع الحصول عليها لأنها ليست مصنعة لها.


وأضاف “أولمبي”، خلال تقرير خاص ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، أنه يعتقد بوجود دروس مستفادة من أزمة كورونا خاصة أنه يرأس مؤسسة إفريقية ويعتقد أنه ينبغى وجود صوت واحد لهم فى الساحة الدولية وتنظيم أنفسهم على المستوى المحلى والإقليمى.

 

وأشار إلى أن الجهات التى من المقرر أن تتعاون هما البنك الإفريقى، والأمم المتحدة، لإنتاج التطعيمات ضد كورونا والتعامل مع عدد أيضا من تطعيمات الحصبة، والتيتانوس، وفيروس سى والتى نقوم باستيرادها من الخارج ولابد من توفيرها وتصنيعها داخل القارة الأفريقية. 

جورج اولمبى الأمم المتحدة فريق القارة الافريقية التعاون الدولي تطعيمات كورونا

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