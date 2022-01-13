عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

إما السياسة أو السلاح..احتدام الاشتباك الكلامي بين أمريكا وروسيا والأخيرة تلوّح بالحرب

التوتر الحدودي بين
التوتر الحدودي بين روسيا وأوكرانيا

لا يزال الاشتباك الكلامي بين أمريكا ورسيا قائما، بسبب حشود الجيش الروسي، بالقرب من أوكرانيا، حيث تؤكد تقارير الاستخبارات الأمريكية وجود غزو روسي محتمل على أوكرانيا خلال شهر يناير الجاري، وهو ما يرفضه حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخذ على أثره قرارات بدعم أوكرانيا بالسلاح المتطور لمواجهة الغزو الروسي المحتمل.

تحذير أمريكي لـ روسيا

حذرت ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأمريكية، روسيا، بأن أمامها خيارين فقط، وهو إما أن تسلك موسكو طريق الدبلوماسية، أو عليها مواجهة الغرب، موضحة خلال تصريحات بعد الجولة الثالثة من المفاوضات بين الناتو وموسكو، أن الولايات المتحدة وأعضاء الناتو الآخرين لن يوافقوا أبدا على استخدام حق الفيتو، ضد قبول أوكرانيا في الناتو وأن التحالف العسكرية لديه سياسة الباب المفتوح.

وأضافت أنه لا يوجد مجالات يمكن إحراز تقدم فيها، وعلى روسيا أن تقرر ما تريد، وعليها في المقام الأول، أن تقرر ما إذا كان الأمر متعلقا حقا بالأمن، وفي هذه الحالة عليهم أن يتفاوضوا، أو ما إذا كان هذا كله ذريعة لأمر آخر، مشيرة إلى أن أمريكا والناتو يستعدان لكل الاحتمالات.

موسكو: دعوات أمريكا لفرض عقوبات صارمة ضد روسيا "استفزازية"

روسيا : سنلجأ للقوة العسكرية لضمان أمننا حال فشل المحادثات مع الناتو

تصريحات تصعيد روسية 

جاء الرد الروسي على تصريحات المسئولة الأمريكية، أكثر تصعيدا، حيث قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، في تصريحات نقلتها وكالة “إنترفاكس”، إن موسكو ستلجأ إلى الحلول العسكرية لتحييد التهديدات التي تواجه أمنها إذا لم تكن الوسائل السياسية كافية لتحقيق ذلك.

وأضاف أن الوضع خطير للغاية، ولم يتضح بعد كيفية التغلب على العقبات بين الجانبين لإحراز تقدم، مشيرا إلى أن موسكو تريد ردودا مكتوبة من الناتو بشأن مقترحاتها حول الضمانات الأمنية الشاملة ومعرفة كيف سينفذها أو لماذا لا يستطيع فعل ذلك إذا قرر عدم تنفيذها.

وحذر من أن حلف الناتو لا يمكنه ببساطة الانتقاء من المقترحات الأمنية الواردة في القائمة التي قدمتها روسيا.

الصراع بين روسيا وأوكرانيا

وكانت روسيا قد حشدت حوالي 100 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية، مما أثار مخاوف من حدوث غزو، كما أصدرت سلسلة من المطالب التي تهدف إلى منع الناتو من التوسع شرقا، وأيضا تقليل تواجده بالقرب من حدودها.

وكان حلف الناتو رفض مطالب موسكو رفضا قاطعا، وقال إنه مستعد للحديث عن قضايا أخرى بما في ذلك الحد من التسلح وحدود التدريبات العسكرية.

رسيا أمريكا أوكرانيا أمريكا ورسيا الجيش الروسى الصراع بين روسيا وأوكرانيا

موضوعات متعلقة

روسيا : سنلجأ للقوة العسكرية لضمان أمننا حال فشل المحادثات مع الناتو

حلف الناتو: لم نتوصل لاتفاق مع روسيا وجميع المجالات مفتوحة للتسوية

ترشيحاتنا

خريجو الأكاديمية الوطنية للتدريب يتحدثون عن تجربتهم أمام الرئيس السيسي.. فيديو

تباين مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات الخميس

المالية: المشروعات التنموية تسهم فى تحسين حياة المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم

منحة مصر لأبنائها.. ما هو مجلس الشباب وماذا يقدم لقادة المستقبل؟

حالة الطقس اليوم.. صقيع على الصعيد وسيناء وأمطار بالقاهرة ليلًا

أسعار مواد البناء اليوم الخميس 13 يناير 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل ساعات على إقرارها.. ثبات مرتقب لـ أسعار البنزين الجديدة في مصر

أسعار البنزين والسولار الجديدة.. التحريك الأول في 2022 خلال ساعات

الطقس غدا: انخفاض في درجات الحرارة لحد الصقيع وأمطار بعدة مناطق

قصة اعتناق منير مراد الإسلام بعد اليهودية وزواجه من أخت تامر حسني .. نوستالجيا

4 أبراج تحطم القلب ولا تبقى على الحب.. أغربها الحوت

لـ أسرة المتوفى| معاش 3 أشهر.. تعرف على شروط صرف منحة الوفاة بقانون العمل الجديد

طريقة فتح نمط أي هاتف في ثانية.. مجانا وبدون فورمات

اشعر بكرب شديد بعدما التزمت بقراءة سورة البقرة والصلاة على النبى ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استراحة محارب.. اعرف مدة غياب أكرم توفيق عن الملاعب بعد إصابته بالرباط الصليبي

أفضل أنواع غذاء ملكات النحل.. وأهم فوائده للنساء والرجال

طبيب يكشف بالمستندات ويكذب "الأطباء".. بأي ذنب قُتل الإعلامي وائل الإبراشي؟

صدع ينذر بالخطر.. تحذيرات جديدة من ذوبان «نهر يوم القيامة الجليدي» وإغراق نيويورك وبريطانيا

فيديو

ستكون النتائج كارثية.. كويكب مدمر يقترب من الأرض وناسا تكشف الموعد

حافظ على شقتك.. حالات تهدد صاحب وحدة الإسكان الاجتماعي بالسحب

بعد ظهوره مع سونا غسان..عمر كمال مع المغربية شيماء علام

صداع واحتقان .. الأعراض الحقيقية لمتحور أوميكرون

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

المسنون وهيئة النقل العام

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام حائراً مع كيروش

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا: المنعطف الحرج واليسار الأمريكي

نهال علام

منتدى القصص الملهمة

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

اﻟﻤﺰﻳﺪ