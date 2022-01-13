إما السياسة أو السلاح..احتدام الاشتباك الكلامي بين أمريكا وروسيا والأخيرة تلوّح بالحرب

لا يزال الاشتباك الكلامي بين أمريكا ورسيا قائما، بسبب حشود الجيش الروسي، بالقرب من أوكرانيا، حيث تؤكد تقارير الاستخبارات الأمريكية وجود غزو روسي محتمل على أوكرانيا خلال شهر يناير الجاري، وهو ما يرفضه حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخذ على أثره قرارات بدعم أوكرانيا بالسلاح المتطور لمواجهة الغزو الروسي المحتمل.

تحذير أمريكي لـ روسيا

حذرت ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأمريكية، روسيا، بأن أمامها خيارين فقط، وهو إما أن تسلك موسكو طريق الدبلوماسية، أو عليها مواجهة الغرب، موضحة خلال تصريحات بعد الجولة الثالثة من المفاوضات بين الناتو وموسكو، أن الولايات المتحدة وأعضاء الناتو الآخرين لن يوافقوا أبدا على استخدام حق الفيتو، ضد قبول أوكرانيا في الناتو وأن التحالف العسكرية لديه سياسة الباب المفتوح.

وأضافت أنه لا يوجد مجالات يمكن إحراز تقدم فيها، وعلى روسيا أن تقرر ما تريد، وعليها في المقام الأول، أن تقرر ما إذا كان الأمر متعلقا حقا بالأمن، وفي هذه الحالة عليهم أن يتفاوضوا، أو ما إذا كان هذا كله ذريعة لأمر آخر، مشيرة إلى أن أمريكا والناتو يستعدان لكل الاحتمالات.

تصريحات تصعيد روسية

جاء الرد الروسي على تصريحات المسئولة الأمريكية، أكثر تصعيدا، حيث قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، في تصريحات نقلتها وكالة “إنترفاكس”، إن موسكو ستلجأ إلى الحلول العسكرية لتحييد التهديدات التي تواجه أمنها إذا لم تكن الوسائل السياسية كافية لتحقيق ذلك.

وأضاف أن الوضع خطير للغاية، ولم يتضح بعد كيفية التغلب على العقبات بين الجانبين لإحراز تقدم، مشيرا إلى أن موسكو تريد ردودا مكتوبة من الناتو بشأن مقترحاتها حول الضمانات الأمنية الشاملة ومعرفة كيف سينفذها أو لماذا لا يستطيع فعل ذلك إذا قرر عدم تنفيذها.

وحذر من أن حلف الناتو لا يمكنه ببساطة الانتقاء من المقترحات الأمنية الواردة في القائمة التي قدمتها روسيا.

الصراع بين روسيا وأوكرانيا

وكانت روسيا قد حشدت حوالي 100 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية، مما أثار مخاوف من حدوث غزو، كما أصدرت سلسلة من المطالب التي تهدف إلى منع الناتو من التوسع شرقا، وأيضا تقليل تواجده بالقرب من حدودها.

وكان حلف الناتو رفض مطالب موسكو رفضا قاطعا، وقال إنه مستعد للحديث عن قضايا أخرى بما في ذلك الحد من التسلح وحدود التدريبات العسكرية.