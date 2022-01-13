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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمم أفريقيا 2022 .. أبرز الأخطاء التحكيمية للزامبي سيكازوى في لقاء تونس ومالي

الحكم الزامبي سيكازوى
الحكم الزامبي سيكازوى

تغلب منتخب مالي على نظيره منتخب تونس بهدف دون رد أحرزه ابراهيما كونيه فى المباراة التى جمعت بينهما أمس الأربعاء فى بطولة كأس أمم إفريقيا.

وشهدت مباراة تونس ومالي أزمة تحكيمية بعدما قام الزامبي سيكازوى حكم المباراة بإنهاء اللقاء مرتين وسط اعتراضات من جانب نسور قرطاج وعاد مجددا الحكم الرابع ليقود الدقائق المتبقية ما جعل المنتخب التونسي يرفض ويتم اعتباره منسحباً. 

الحكم الزامبي سيكازوى قراراته جاءت غير متزنة طوال مباراة مالي وتونس فى حالات عديدة ابرزها جاء فى الدقيقة 53 بعدما احتسب لعبة لصالح منتخب تونس ركلة حرة ثم عاد واحتسبها تسلل مرة أخرى.

وفى الشوط الثاني رفض سيكازوى حكم المباراة احتساب ركلة جزاء لصالح منتخب تونس رغم وضوح اصطدام الكرة بيده مدافع منتخب مالي لولا استدعاء طاقم تقنية الفيديو له وعاد واحتسبها مجددا.

خلال مجريات اللقاء تم إجراء  9 تغييرات من جانب منتخب مالي وتونس الذى يستلزم كل واحد فيهم فترة زمنية ٢٠ ثانية على الأقل ما يستوحب احتساب ٤ دقائق وقتا بدل ضائع على أقل تقدير ولكن لم يتم ذلك.

قام الحكام الزامبي سيكازوى بإشهار البطاقة الحمراء للاعب منتخب مالي بعد ما منحه فى لعبة خطرة على قدم لاعب تونس كارت اصفر.

أعقبها استدعاء طاقم تقنية الفيديو لحكم اللقاء الزامبي ليشعر بعدها البطاقة الحمراء ضد لاعب مالي.

فى الدقيقة ٧٩ قام برفع كلتا يديه يشير خلالها فى البداية بأصابعه الثلاث فى إشارة إلى الوقت بدل الضائع ثم أشار بأربع ثم بخمس اصابع وسط حالة من الاستغراب من قبل الطاقم الفني لمنتخب تونس.

فى الدقيقة ٨٥ اشار الحكم الزامبي سيكازوى بإنهاء اللقاء ما جعل حالة من الغضب تسود بين صفوف الجهاز الفني لمنتخب تونس بقيادة منذر الكبير ثم عاد واشار باستمرار اللقاء بعد تنبيه طاقم حكام تقنية الفيديو له بأن الوقت الأصلي لم ينته بعد.

فى الدقيقة ٨٩ أطلق الحكم الزامبي سيكازوى صافرة نهاية المباراة قبل انتهاء الوقت الأصلي ما أثار غضب الجهاز الفني ولاعبي منتخب تونس.

بعد دخول لاعبي منتخب تونس ومالي إلى غرف خلع الملابس عاد الحكم الرابع للمباراة وطلب عودة اللاعبين مجددا إلى أرضية الملعب لاحتساب بضع دقائق من اللقاء.

رفض مدرب منتخب مالي النزول إلى أرضية الميدان بداعى فوز منتخب بلاده فيما رفض منتخب تونس ايضا النزول إلى الملعب.

وتقدم بعدها مسؤولو منتخب تونس بشكوى ضد الحكم الزامبي سيكازوى إلى الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف مطالبين بإعادة المباراة استنادا إلى إنهاء اللقاء قبل انتهاء الوقت الأصلي.

مالي تونس أمم أفريقيا سيكازوى الحكم الزامبي سيكازوى

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