قرينة الرئيس من معرض "حياة كريمة": رأيت نماذج شبابية ملهمة هم أمل مصر ومستقبلها

عبرت السيدة انتصار السيسي، عن سعادتها بعد تفقدها لمعرضي "حياة كريمة" و"تراثنا" وجناح الحرف اليدوية في منتدى شباب العالم.

وأضافت قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "إن ما شهدته من منتجات رائعة وعروض مبهرة بأيدي شباب وشابات مصر، لا سيما من قرى الريف وأهل سيناء، يثبت أن المصريين قادرون على الإبداع والعطاء إذا ما أتيحت لهم الفرصة، وهو ما نقوم به منذ سنوات ونعمل على تعزيزه عبر مشروعنا الكبير (حياة كريمة)".

وأختتمت قرينة الرئيس حديثها قائلة: "كما أود أن أحيي النماذج الشبابية الملهمة ومن التقيت بهم في startup vein، فقد رأيت في أفكارهم وأحلامهم، أمل مصر ومستقبلها".