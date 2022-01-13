عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قرينة الرئيس من معرض "حياة كريمة": رأيت نماذج شبابية ملهمة هم أمل مصر ومستقبلها

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي أثناء تفقد معرض حياة كريمة

عبرت السيدة انتصار السيسي،  عن سعادتها بعد تفقدها لمعرضي "حياة كريمة" و"تراثنا" وجناح الحرف اليدوية في منتدى شباب العالم. 

وأضافت قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "إن ما شهدته من منتجات رائعة وعروض مبهرة بأيدي شباب وشابات مصر، لا سيما من قرى الريف وأهل سيناء، يثبت أن المصريين قادرون على الإبداع والعطاء إذا ما أتيحت لهم الفرصة، وهو ما نقوم به منذ سنوات ونعمل على تعزيزه عبر مشروعنا الكبير (حياة كريمة)".

وأختتمت قرينة الرئيس حديثها قائلة: "كما أود أن أحيي النماذج الشبابية الملهمة ومن التقيت بهم في startup vein، فقد رأيت في أفكارهم وأحلامهم، أمل مصر ومستقبلها".

السيسي انتصار السيسى حياة كريمة تراثنا منتدى شباب العالم

ترشيحاتنا

تباين مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات الخميس

المالية: المشروعات التنموية تسهم فى تحسين حياة المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم

منحة مصر لأبنائها.. ما هو مجلس الشباب وماذا يقدم لقادة المستقبل؟

حالة الطقس اليوم.. صقيع على الصعيد وسيناء وأمطار بالقاهرة ليلًا

أسعار مواد البناء اليوم الخميس 13 يناير 2022

12 وش السعد..هل يكرر منتخب مصر سيناريو التتويج بلقب الكان عام 1998؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل ساعات على إقرارها.. ثبات مرتقب لـ أسعار البنزين الجديدة في مصر

أسعار البنزين والسولار الجديدة.. التحريك الأول في 2022 خلال ساعات

الطقس غدا: انخفاض في درجات الحرارة لحد الصقيع وأمطار بعدة مناطق

قصة اعتناق منير مراد الإسلام بعد اليهودية وزواجه من أخت تامر حسني .. نوستالجيا

4 أبراج تحطم القلب ولا تبقى على الحب.. أغربها الحوت

لـ أسرة المتوفى| معاش 3 أشهر.. تعرف على شروط صرف منحة الوفاة بقانون العمل الجديد

طريقة فتح نمط أي هاتف في ثانية.. مجانا وبدون فورمات

اشعر بكرب شديد بعدما التزمت بقراءة سورة البقرة والصلاة على النبى ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استراحة محارب.. اعرف مدة غياب أكرم توفيق عن الملاعب بعد إصابته بالرباط الصليبي

أفضل أنواع غذاء ملكات النحل.. وأهم فوائده للنساء والرجال

طبيب يكشف بالمستندات ويكذب "الأطباء".. بأي ذنب قُتل الإعلامي وائل الإبراشي؟

صدع ينذر بالخطر.. تحذيرات جديدة من ذوبان «نهر يوم القيامة الجليدي» وإغراق نيويورك وبريطانيا

فيديو

حافظ على شقتك.. حالات تهدد صاحب وحدة الإسكان الاجتماعي بالسحب

بعد ظهوره مع سونا غسان..عمر كمال مع المغربية شيماء علام

صداع واحتقان .. الأعراض الحقيقية لمتحور أوميكرون

ارتفاع سعر الأرز.. الزراعة: لا سبب لذلك ولدينا اكتفاء ذاتي منه

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

المسنون وهيئة النقل العام

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام حائراً مع كيروش

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا: المنعطف الحرج واليسار الأمريكي

نهال علام

منتدى القصص الملهمة

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

اﻟﻤﺰﻳﺪ