نادي المنتخب يلعب على أرض استاد السويس الرياضي بالمجان

أعلن اللواء أ.ح عبد المجيد صقرمحافظ السويس ان شركة الاستادات القابضة لإدارة المنشآت والمشروعات الرياضية قد وافقت علي إقامة مباريات نادي منتخب السويس لكرة القدم علي استاد السويس الرياضي بالمجان ..

وأشار المحافظ الي انه تم التواصل مع مجلس ادارة شركة الاستادات القابضة بعد طلب مجلس ادارة منتخب السويس في الاجتماع الأخير لمناقشة موقف ومشاكل النادي .

واكد صقر أننا جميعا مع نادي منتخب السويس من أجل مواصلة جولاته بالقسم الثاني للدوري وبذل كل الجهود لعودته للدوري الممتاز بعد غياب 22 سنة ، بالاضافة الي الاهتمام باللعبات الاخري والارتقاء بالنادي

قدم المحافظ الشكر لرئيس مجلس ادارة الاستادات ، موجها الدعوة لمجلس إدارة شركة الاستادات القابضة لعقد اجتماع لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالرياضة في السويس.