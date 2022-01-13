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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجدارة والجدية.. مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب تستشهد بكلمات الرئيس السيسى

رشا راغب
رشا راغب

وجعت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، حديثها للرئيس عبد الفتاح السيسى قائلة:" " من كلماتكم فى رغبتكم بأنشاء اكاديمية جديدة بمؤتمر حكاية وطن عام 2017 استلهمنا خريطة الاكاديمية الوطنية للتدريب".

واستشهدت “ راغب”، خلال كلمتها المذاعة بمنتدى شباب العالم، بكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسى: “ عايزين لما نعملها نديها الجدارة والجدية..  وتفضل تقوم بدورها الحقيقى، علشان ننتقى افضل العناصر الموجودة فى مصر.. علشان اللى يجى يقف مكانا بعدينا ومعانا يبقى مسؤول وقادرعلى حماية دولة والرقى بيها ميجيش يتعلم فيها”.

الرئيس عبد الفتاح السيسي منتدى شباب العالم الأكاديمية الوطنية للتدريب مصر رشا راغب

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