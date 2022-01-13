37 ألف متقدم .. الأكاديمية الوطنية : 33 جهة استفادت من برامجنا



قالت رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب ، إنه تم اطلاق خدمة الاستشارات بالتعاون التعاون مع التنمية المحلية لتدريب العاملين فى الوزرات ، الهيئات .



وأشارت رشا راغب ، خلال كلمتها بحفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب بحضور الرئيس السيسى ، بتقديم حزم من الاختبارات لاختيار عناصر قيادية وقد استفاد بها 33 جهة بمعدل 37 ألف متقدم ونسبة النجاح كانت لا تتعدى 50% بالاضافة للتعاون مع المنظومات الدولية وعقد شراكات فى فرنسا ، كوريا الجنوبية

وأكدت رشا راغب ، حرص الأكاديمية على عقد الشراكات لتحقيق قيمة مضافة للحفاظ على ما حققته من مكتسابات وقيام برامج نوعية مع الحفاظ على جودة التعليم ومنح فرص متساوية قادرة على تأهيل وتدريب ليساهموا فى نهضة الجمهورية الجديدة وجميع ما تقدمه تلك الفكرة التى طرحها شباب مصر .

