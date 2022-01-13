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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حالة الطقس اليوم.. صقيع على الصعيد وسيناء وأمطار بالقاهرة ليلًا

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، ان هناك فرص سقوط أمطار متفرقة على مدار ساعات اليوم، بمعظم أنحاء البلاد، يصاحبها انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بكافة المحافظات أيضاً.

حالة الطقس اليوم

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، يكون مائلاً للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس اليوم، ليلا يكون شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم

أما عن الظواهر الجوية المؤثرة في حالة الطقس اليوم، يكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وعلى حلايب وشلاتين ومرسى علم أيضا.

وتكون هناك أمطار خفيفة أيضا خلال حالة الطقس اليوم، على مناطق من جنوب الوجه البحري وجنوب الصعيد، قد تمتد إلى القاهرة الكبرى مساء على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط للرياح على السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

الطقس غدا: انخفاض في درجات الحرارة لحد الصقيع وأمطار بعدة مناطق

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درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس اليوم، كالتالي:
القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى والصغرى 11
السواحل الشمالية17 للعظمى والصغرى 12
جنوب سيناء 24 للعظمى والصغرى 13
شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 7
جنوب الصعيد 26 للعظمى والصغرى 9

وتشهد الأحوال الجوية، اعتبارا من غدا الجمعة، انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، بقيم تتراوح ما بين 2 و3 درجات مئوية ليسود طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس غدا الجمعة، يكون باردا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما عن حالة الطقس غدا ليلا، يكون شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وحول الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس غدا، يكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، يصاحب ذلك أيضا أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

ويكون هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 للعظمى والصغرى 9
السواحل الشمالية 15 للعظمى والصغرى 12
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 21 للعظمى والصغرى 13
شمال الصعيد 16 للعظمى والصغرى 6
جنوب الصعيد 21 للعظمى والصغرى 8

حالة الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية الطقس اليوم درجات الحرارة

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