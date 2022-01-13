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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طفرة كبيرة فى اصابات كورونا.. السعودية تسجيل أعلى معدل منذ بداية الجائحة.. تشديد الاجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار الفيروس

فيروس كورونا
فيروس كورونا

كورونا فى السعودية

طفرة كبيرة فى عداد الاصابات بفيروس كورونا 

تسجيل 5362 حالة جديدة كـ أعلى حصيلة منذ الجائحة 

اجراءات مشددة وعودة ارتداء الكمامة لمواجهة الفيروس 

 

على الرغم من تشديد الإجراءات الاحترازية داخل المملكة العربية السعودية إلا أن الفترة القليلة الماضي شهدت طفرة كبيرة فى عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث سجلت فى آخر احصائية أمس 5362 حالة جديدة مؤكدة.

وتعد الاصابات المؤكدة بكورونا فى المملكة العربية السعودية رقم لم يسجل منذ ظهور الجائحة في السعودية، حيث بيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في السعودية بلغ 593.545 حالة، بينما بلغت حالات التعافي 552.057 ووصل إجمالي عدد الوفيات في السعودية منذ ظهور الجائحة 8.899 حالة.

ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الوباء.

ولكن رغم هذه الطفرة لم تكل المملكة العربية السعودية أو تمل من بتطبيق وتشديد الاجراءات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا على اراضيها للحفاظ على مواطنيها والمقيمين فيها، حيث أعادة السعودية الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات في المملكة.

جاءات قرارات تشديد الإجراءات وفق ما أعلنته المملكة العربية السعودية، بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في السعودية بشأن الوضع الوبائي وتزايد الإصابات بفيروس كورونا والسلالات المتحورة منه.

أما بالنسبة للمسجد الحرام فقد تم أيضا تشديد الإجراءات به حيث تم إعادة فرض إجراءات التباعد الاجتماعي في "المسجد الحرام" في مكة على وقع تزايد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة، لتعود المسافات تفصل المصلين الذين عادة ما يؤدون صلواتهم كتفا إلى كتف.

من جهته أكد العقيد طلال الشلهوب، المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية، فى وقت سابق  عودة عقوبة عدم الالتزام بارتداء الكمامة، من جديد في المواقع المغلقة والعامة، خصوصاً في المقرات الحكومية والخاصة، وكذلك المواقع السياحية والرياضية والثقافية.

وسعت السعودية منذ بداية الجائحة فى 2020 إلى التعامل بجدية كاملة حيث أنها اتخذت اجراءات استباقية للحفاظ على صحة المواطنين، وطبقت احترازات وقائية للرحلات القادمة إلى أراضيها، كما أنها علقت السعودية العمرة من الخارج، والدراسة الحضورية والمناسبات الاجتماعية وكل الرحلات الجوية الدولية والداخلية والحضور لمقرات العمل في كل الجهات الحكومية والصلاة في المساجد وأغلقت الأسواق والمجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي ومنعت التجمعات في الأماكن العامة. 

ولكنها ظلت متاهبة لكافة التطورات بالفيروس وأعادت السلطات الأوضاع لطبيعتها بعد انخفاض الأعداد المصابة وإلغاء حظر التجول مع بقاء الإجراءات الاحترازية التي تقتضي بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة الطبية، وبقاء تعليق التعليم والرحلات الجوية.

فيما أكدت وزارة وزارة الشؤون الإسلامية على منسوبي المساجد في تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وبشكل خاص تطبيق التباعد بين المصلين ولبس الكمامة في المساجد، وأرجعت ذلك للحد من انتشار فيروس كورونا‬⁩ وفقاً لما ورد من وزارة الصحة السعودية.

أما وزارة التعليم السعودية فقد أيضا سبق وألغت الاصطفاف الصباحي في بداية العام الدراسي الحالي، وإيقاف العمل في المقاصف أو الكافتيريا، والتقيد بفحص درجة الحرارة، والتأكد من ارتداء الكمامة، وتنظيم الدخول والخروج، وإعادة ترتيب الفصول بما يضمن التباعد، وكذلك منع تبادل الأدوات الخاصة بين الطلبة.

ليس ذلك وفقط بل سعت المملكة العربية السعودية أيضا إلى اطلاق حملة تطعيم للأطفال، وذلك وفقا لـ العبد العالي المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية.

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وأوضح أن جميع اللقاحات المعتمدة في المملكة ذات مأمونية عالية وفعالية ممتازة، ومرت بجميع المراحل الطبية والأخلاقية لاعتمادها، ويستخدمها الملايين حول العالم.

وقال العبد العالي إن السعودية ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة حملة تطعيم للأطفال، وفقا لقناة "الإخبارية" السعودية.

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