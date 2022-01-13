موسكو تهدد واشنطن: سنتخذ إجراءات مختلفة في هذه الحالة

حذرت الخارجية الروسية اليوم الخميس، من اتخاذ إجراءات مختلفة إذا لم تجد موسكو ردا على مطالبها الأمنية من أمريكا.

ووفقا لوسائل الإعلام المختلفة، قال سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إنه من الواضح أن الولايات المتحدة وحلفائها من حلف الناتو ليسوا مستعدين لتلبية طلبات موسكو الأساسية بخصوص الضمانات الأمنية.

وأضاف ريابكوف: "لم نتطرق لموضوع كازاخستان مباشرة خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة حول الضمانات الأمنية".

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن سلسلة المفاوضات التي جرت مؤخرا مع الولايات المتحدة والناتو، حول الضمانات الأمنية لروسيا، لم تكن ناجحة.

وأشار بيسكوف، إلى أنه تم خلال المشاورات في جنيف وبروكسل بين روسيا من جهة والولايات المتحدة والناتو من جهة أخرى، حول القضايا الأساسية، تسجيل وجود خلافات، وهذا أمر سيء.

وأضاف ممثل الكرملين: "لم تفتقر روسيا أبدا إلى الإرادة السياسية فيما يتعلق بمواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة. لكن لا يمكن لحلف الناتو أن يملي على روسيا كيف وأين تحرك قواتها العسكرية على أراضيها".